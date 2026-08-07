今晚入立秋…財運該收心了! 命理師教3招聚財「把錢留住」

2026年8月7日晚間19：43分，正式進入二十四節氣「立秋」，太陽運行至黃經135度，象徵天地由盛夏的外放，正式轉入秋收的節奏。

不少民眾一定滿頭問號：立秋了，怎麼還是熱到冒汗？其實立秋從來不是宣告天氣立刻轉涼，而是季節運行出現轉折——暑氣未退、秋意先到，正是立秋最耐人尋味之處。

《月令七十二候集解》寫道：「秋，揪也，物於此而揪斂也。」關鍵就在一個「斂」字。立秋三候「涼風至、白露生、寒蟬鳴」，古人從風勢、露水與蟬聲的變化，觀察到天地已悄悄從「長」轉向「收」。

春耕、夏耘、秋收、冬藏——春天播種、夏天努力，到了秋天，就該把成果收回來。放到現代生活，財運道理相通：會賺錢是能力，能把錢留下來，才是真本事。命理師谷帥臻博士指出，立秋開運不必再往家裡堆滿招財小物，反而該從3個生活化的「收財小動作」做起。

第一招：整理錢包，讓「財有庫、錢有位」

錢包是每天最常接觸金錢的物件，卻也最容易塞滿過期發票、折價券、廢紙與不用的卡片。立秋這天，花幾分鐘把錢包整理乾淨，鈔票放整齊，再放入一張平整的新鈔，先不要急著花掉。

谷帥臻表示，風水講究「各安其位」，金錢管理也是同樣道理。與其一直問怎麼招財，不如先檢查自己有沒有好好對待錢——錢包乾淨、整齊、有位置，其實就是在替自己重建對金錢的秩序感。

第二招：吃一口水梨，順著節氣迎秋氣

立秋之後暑氣尚未完全消退，但氣候會逐漸轉向乾燥。此時水梨清甜多汁，正是最適合這個季節的餐桌水果。

買幾顆圓潤飽滿的水梨，和家人一起分享，就是最簡單的節氣生活。谷帥臻提醒，古人的開運智慧很多時候並不玄妙，而是看天氣、吃當令、順著季節調整生活步調，懂得順時而行，本身就是一種養氣。

第三招：存一筆錢，當作秋天第一筆收成

若立秋只能做一件聚財小事，谷帥臻最推薦這一招：替自己存下一筆錢。

金額不必大，168元、1689元，或任何自己覺得有意義的數字，存進個人帳戶，先不要動用。她解釋，古人秋收是把稻穀收入糧倉，現代人的秋收，也可以從「真正留下來的一筆錢」開始。

「很多人一年到頭努力工作、收入不差，最後卻發現錢總是從手上流走，」谷帥臻說，立秋這個節氣，正好提醒大家重新思考：賺進來的錢，有沒有真正留下來？會賺，是能力；能留下，才叫收成。

谷帥臻分析，立秋最值得期待的，不是天氣終於要變涼，而是走過大半年努力之後，開始進入可以談成果、談累積的季節。春耕是種下希望，夏耘是持續付出，秋收，則是讓曾經的努力真正變成可以留下來的成果。

她建議，今年立秋不妨從整理錢包、吃一口當令水梨，再存下一筆屬於自己的秋日收成開始，「讓辛苦賺來的錢，不只是經過自己，而是真正慢慢累積下來。」

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