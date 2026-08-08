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金牛下弦月財運翻身！4星座迎轉機：副業、加薪錢來了

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師分享金牛下弦月後財運逐漸增溫的4個星座。圖／AI生成
星座專家艾菲爾老師分享金牛下弦月後財運逐漸增溫的4個星座。圖／AI生成

近期的金牛座下弦月發生在8月6日，代表清理、修正與結束，適合做財務規劃，這段期間人們可以將生活中的雜物慢慢清理乾淨，並獲得新的收入機會。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，分享金牛下弦月後財運逐漸增溫的4個星座，只要做好整理，就能在9月與10月獲得更多好運。

金牛座／清掉舊能量迎接新收入

近期金牛座請把捨不得丟，卻沒有價值的東西清掉，比如老舊的衣服、骯髒的雜物、沒有進展的合作、停滯的理財習慣等等，只要開始清理，就能讓思路更加清晰，進而提升對財富的判斷力。

8月中開始會得到新的收入來源，例如副業或獎金，9月中開始財富穩步提升，很適合談薪資，只要能分清楚錢最應該流向哪裡，就能累積起更多財富。

處女座／空間清爽財路自然打開

處女座的財運通常和環境有很大關係，如果近期覺得生活卡卡、工作效率不高，請適當清理掉沒必要的雜訊，例如整理桌子、電腦文件、工作程序、每天的行程表，只要恢復生活秩序，就能獲得更多發展機會。

8月底處女座會收到新的工作機會，9月中開始貴人運會大幅提升，很適合主動面試或轉職，10月就會迎來開花結果，之前的努力都會變成實際的收入，未來的財運也會逐漸提升。

摩羯座／財務重整迎接長線增長

摩羯座的人需要整理自己的金錢策略，或許之前很努力工作，但始終沒時間規劃財務，此段時間很適合整理帳戶、保險、投資或財務目標的事情，當你開始規劃財務時，就能逐漸地累積財富。

在8月底摩羯座可以開始整理財務，到了9月份就能獲得合作、升遷或提升薪資的機會，10月中開始投資的方向會更加明確，採用穩健型投資的方式能有所獲利，你會發現真正的財富是一步步慢慢累積起來的。

巨蟹座／放下內耗才能接住豐盛

巨蟹座提升財運的方式是控制自身的情緒，如果你一直身陷在過去的失敗或遺憾之中，做決定就可能過於保守，進而錯過成功的機會，這段期間請好好整理情緒，人際圈與生活發生變化後，你才能真正放下一直消耗你的事物，當心情安定了，財運也會好。

8月中開始巨蟹座會開始獲得家人或朋友的支持，9月起偏財運會提升，可能會獲得禮物或其他收入，10月事業運和財運慢慢穩定，很適合重新安排工作，只要能放下一直困擾你的情緒，財富就會慢慢朝你靠近。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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