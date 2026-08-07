立秋「轉運黃金7天」來了！6生肖好運上門：有人升官、有人發財

2026年立秋的時間是8月7日，是下半年最重要的能量轉折點，各個生肖的運勢都會重新洗牌，人們的生活也會發生改變。星座專家艾菲爾老師在臉書發文，分享立秋後迎來「轉運黃金七天」的6個生肖，他們如果能把握好轉運機會，無論是事業、財運或人際關係都會朝好的方向發展。

生肖蛇／關鍵機會正在靠近

立秋過後屬蛇的人事業運會明顯提升，以前可能即使默默努力卻始終沒得到回報，甚至開始自我懷疑，但從立秋過後主管或同事會對你越來越信任，新的機會也會朝你靠近，只要好好規劃自己的職涯目標與發展方向，並主動表現，下半年就能得到升遷的機會。

生肖雞／正偏財同步轉旺

屬雞的人立秋後財運會明顯提升，不僅正財收入會增加，副業所獲得的偏財也會同步增長，你會獲得諸多合作的機會，投資方面也能找到新的靈感，這幾天建議重新整理理財目標，把金錢放在更值得投資的地方，9月到10月就能迎來豐收期，請不要過度消費，就能獲得豐厚的資金。

生肖猴／貴人就在朋友圈裡

屬猴的人立秋後會得到與他人合作的機會，或許原本只是普通往來的人，卻會變成很重要的合作對象，進而為你帶來新的機會，這七天建議多去參加聚會或聯絡朋友，重新塑造自己的形象，從8月底到9月底貴人運就會非常旺，進而帶動收入的成長。

生肖鼠／靈感就是你的財富密碼

屬鼠的人立秋後偏財運與機會運會得到提升，你的直覺和判斷力會特別精準，從而找到別人觀察不到的商機，從中獲取更多收入，建議把腦袋中的想法用紙筆寫下來，並努力執行，9月開始就是你的收割期，越早開始做事就越容易在下半年獲得甜美果實。

生肖龍／穩定就是最大的好運

屬龍的人在立秋過後會越來越穩定，無論在家庭上還是工作上都能獲得十足的安全感，這七天建議可以整理家裡的環境，無論是規劃理財或整修房屋都很合適，也可以重新安排工作，8月底過後你會獲得長輩或主管的肯定，進而得到更多的資源，從9月底開始事業與財運也會逐漸穩定。

生肖牛／慢慢變好就是最快的路

屬牛的人最大的優勢在於耐心，立秋過後，你透過之前努力累積下來的成果，能夠直接轉化為優勢，特別在工作或金錢上都能看到成果，這七天建議整理自己的投資規劃，並制定長期目標，不用太著急想獲得成果，只要持續努力，在9月到10月之間就能看到耕耘的結果，與他人的合作機會也會明顯變多，從中獲取更多的財富與名聲。

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