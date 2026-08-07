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進門前先按鈴！鬼門將開、房仲教賞屋簽約避邪三招

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖 ／21 世紀不動產提供
示意圖 ／21 世紀不動產提供

8月12日將迎來「鬼門開」，雖然近年民俗月對房市影響明顯降低，但仍有不少購屋族與租屋族，對賞屋、簽約與搬家有疑慮。21世紀不動產表示，若有疑慮，可以採取三種做法。

一、白天賞屋

依照常見民俗，可將看屋安排在白天，進門前先敲門或按電鈴，並依個人信仰攜帶平安符或十字架。進屋後打開窗戶、照明與空調，保持室內明亮通風。

二、簽約交屋日這樣選

對民俗較在意者，可先完成議價與貸款評估，再協調於農曆七月後交屋，並將約定清楚載明於契約，也可將簽約、交屋安排在白天，或依信仰選擇適合日期。

無論何時交易，都應查閱不動產說明書與土地、建物謄本，確認產權、用途、車位、管理費、增建及重要瑕疵，並釐清貸款條件、付款時程、設備點交與交屋日期，不宜為搶在特定日期前完成交易而壓縮審閱時間。

三、搬家這麼做

若因租約到期、工作異動或新屋交付，無法避開民俗月搬家，建議安排白天作業，方便清點物品、檢查屋況，也能降低對鄰居的干擾。入屋後先開窗通風、清潔環境，再依家庭信仰安排簡單儀式。

21世紀不動產企劃研究室副理董家菱表示，不少人認為民俗月看屋人潮少，議價空間可能增加，但實際成交條件仍取決於地段、屋況、產品稀有性及屋主售屋動機，屋主未必會因月份特別讓價。

她表示，買方仍應參考實價登錄、近期成交行情及同類型物件開價，並衡量物件條件、價格與自身財務能力，避免抱持「鬼月一定比較便宜」的期待。

董家菱表示，對民俗月，民眾可以抱持「寧可信其有」的態度，但不必過度緊張，先與家人溝通信仰與可接受的方式，再回歸屋況、價格、契約及實際需求理性判斷。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

房仲 鬼門開 租屋

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