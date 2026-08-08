鬼月禁忌真的嗎？命理師揭8大習俗真相：不是每個都和鬼有關

2026年的鬼月（農曆七月）自國曆8月13日至9月10日。命理專家柯柏成在臉書發文，分享與解析八個鬼月時的禁忌，並強調如果觸犯禁忌不需要過度擔心，只要穩住情緒，透過念「南無阿彌陀佛」或「南無觀世音菩薩」並向神明稟告就好了。

柯柏成表示，農曆七月有諸多禁忌，並不是做了就會遇到鬼，而是古代人們敬畏死人、避免危險並維持祭祀的秩序才發展出來的，另外禁忌也有分類，有些是禮俗而有些更像是傳說，還有網路流傳的說法，不全然是宗教禁忌，他分享以下八個禁忌與解析：

一、不要靠牆走

古代人認為孤魂野鬼會避開人群與明亮的地方，所以會靠牆陰影處行走，所以人們在鬼月為了避免與好兄弟爭道，發展出這個禁忌。實際上，牆角或陰暗處的確有視線死角，也可能遇到蟲蛇或行人，容易發生危險，所以在深夜行走時避免走在陰暗狹窄的地方的確更加安全。

二、不要拍別人肩膀

民俗上稱「人有三把火」，分別是在頭頂與肩膀，意指人的陽氣和精神，鬼月時拍別人肩膀可能會影響到你的陽火，這其實是生活禮節，要是莫名其妙拍他人肩膀，很可能使人受到驚嚇或跌倒，不只鬼月時，平時也最好直接從正面叫他比較安全。

三、不要搭末班車

末班車在民俗上代表「一日將盡」，行駛在深夜時人們又會將其與陰陽交界與鬼魂搭車聯想在一起，但在現實生活中，末班車的風險在於乘客與駕駛都很疲勞，如果坐過站就容易身處不熟悉的地方，進而發生危險。

四、不要玩碟仙與錢仙

這是最需要避免的禁忌，玩碟仙或錢仙意指邀請身分不明的靈體，容易讓人產生精神不安的症狀，心理學來看，碟盤移動可以用意動效應來解釋，無論何種觀點，玩該類型的遊戲都可能造成人們恐慌或失眠，對精神疾病患者並不友好。

五、不要在夜間偏僻處拍照

民俗上來說，鏡頭具有留魂攝魂的效果，閃光燈也可能驚擾孤魂野鬼，現實中如果待在荒野，很可能侵入到私人領地、廢棄建築或侵擾野生動物，進而發生危險，此時照片拍到什麼並不重要，更要留意身邊的危險。

六、不要把筷子插進飯中

這是傳統習俗，不侷限在鬼月，筷子插進飯中讓人聯想到喪禮給亡者的「腳尾飯」，在華人餐桌上是非常失禮的行為，無論在自己家吃飯或作客都不能這麼做。

七、生魚片或血腥食物會招陰

民宿上來說血肉容易吸引飢餓的鬼魂，但並沒有傳統依據，畢竟普渡時的祭品就包含各種動物的肉，吃生魚片招陰的說法是近代的網路民俗，現實層面來說，鬼月時天氣炎熱，吃生魚片或保存不好的海鮮的確有中毒風險，還是要格外注意。

八、不要在鏡子前面吃梨子

代表「招梨來、招你來」，這是較為新穎的說法，並不是古代的禁忌，古人反而會把「分梨」讀作「分離」，很忌諱將梨子切開給情人或夫妻吃。鏡子前吃梨的說法大概是在上個世紀才流傳的，因此晚上吃梨不要過度恐慌。

柯柏成補充，鬼月的禁忌遵守到國歷9月10日就好，如果不小心觸犯禁忌也不用過於擔心，只要立刻停止動作、回到人多地方、念「南無阿彌陀佛」或「南無觀世音菩薩」、並向自家神明稟告就好了，此外如果出現身體不適的症狀，應該立即就醫。

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