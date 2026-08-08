殺破狼週運勢／水瓶邂逅命定對象 獅子職涯戲劇性轉變

殺破狼2026年8月10日～8月16日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在戀愛、子女宮位，對某個人一見鍾情，怦然心動的感覺令你狂喜。感情穩定的白羊座，懷孕機率高，會有小生命降臨在你的生命中。日蝕發生期間，可許下戀愛、懷孕方面的願望，會獲得強烈的能量幫助。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星相位良好，會很隨性地快閃某個城市，可能意外參與了某個特殊的活動，感到驚喜。某些白羊座很想吃某種食物，不辭千里也要到那家小店品嚐想念已久的滋味。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星進入家宅宮位，受到金星與海王星影響，注意電器、爐火的使用，並當心門戶安全，避免宵小入侵。某些白羊座則是和家人容易發生不愉快的問題，但似乎自己理虧，無法怪別人。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到木星與水星影響，在一個團體中有太多潛規則要遵守，與這些人相處有壓力，決定與他們拉遠距離。某些白羊座過度干涉他人情感問題，容易公親變事主。

金牛座：

整體運勢

家宅運方面，日蝕發生在家宅宮位，與木星、水星齊聚，有計劃購買房產、或是需要搬家的金牛座，會找到環境與價錢較適合的物件。日蝕發生期間，可許下與家宅、家庭、居住空間相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運佳，在金錢宮位的天王星相位良好，發現很久沒使用的戶頭裡，居然還有不少資金，感覺很富有。某些金牛座則是意外獲得一筆業績獎金鼓勵，覺得努力工作有回報。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的金星受到在面試、溝通宮位的火星影響，丟了好幾份履歷一直石沉大海，等不到消息，每天閒到發慌。工作穩定的金牛座則是常常需要與客戶或上司溝通許多問題，但對方不接受你的建議，感到很生氣。

交通運方面，火星進入交通宮位，受到海王星與金星影響，外出常坐錯車、轉錯站，或是通勤因突發事件遲到。當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論走路或搭乘大眾運輸工具，皆需注意安全。

雙子座：

整體運勢

學習運方面，日蝕發生在學習宮位，與木星、水星齊聚，終於有機會學習某個知識或技術，可遇到優秀的老師指導，日蝕發生期間，可許下與學習有關的願望，會獲得強大的能量幫助。

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的金星受到海王星、火星影響，桃花旺盛，會有許多人對你表示好感，但自己可能陷入許多曖昧關係中，被人認為很花心。某些雙子座為了追星，花很多錢買週邊商品，心靈感到愉悅，荷包卻大失血。

本週須注意的部分

交通運方面，日蝕發生在交通宮位，與木星、水星齊聚，經常使用的交通工具報廢，會在此時換新車。當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，這段時間需特別注意交通安全。

金錢運方面，火星進入金錢宮位，受到金星與海王星影響，預期外的支出較多，還沒到月底，生活費用就開始捉襟見肘。某些雙子座在人際關係方面的出手大方，容易被朋友佔便宜。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運佳，日蝕發生在金錢宮位，與木星、水星齊聚，薪資待遇獲得大幅調整，經濟也因此獲得改善。日蝕發生期間，可許下與收入、正財相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運佳，金星進入家宅宮位，會購置新傢俱、家電，生活因此煥然一新。某些巨蟹座決定要將不需要的物品斷捨離，並將居住環境重新裝潢與粉刷，居住得更舒適。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的海王星受到金星與火星影響，上班時精神渙散，常出包，或是忘記重要流程，雖然都是不起眼的問題，卻可能被主管視為不可原諒的失誤。

健康運方面，火星進入命宮，容易中暑，常感到精神不濟、身體燥熱。火氣較大，容易嘴破、長痘痘，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在命宮，與木星、水星齊聚，職涯有戲劇性的轉變，會進入到新的領域發展，獲得極高的待遇。工作穩定的獅子座，專業能力被突顯，而升任管理職。日蝕期間，可許下任何願望，可獲得強大的能量幫助。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與在海外宮位的海王星有良好連結，有許多與海外人士交流的機會，會交到好朋友，甚至遇到貴人給予你特殊的幫助。某些獅子座則會遇到想法特殊的人物，在各方面給予你新的視野。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到命宮的木星、水星影響，同時日蝕發生在命宮，對情感對象過度掌控、發脾氣、耍賴，很容易分手，此時對待越是重要的人，情緒管理要越好。

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，受到海王星與火星影響，在外地容易迷路、受困在人生地不熟的地方，最好不要自己駕車出遠門。容易因為時差問題，精神狀況不佳，在外過夜也容易認床。

處女座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在心靈宮位，與木星、水星齊聚，突然對某個人產生好感，強烈到彷彿前世就已經有因緣，然而這樣的感覺卻找不到人傾訴，只好默默放在心中。

工作運方面，在志業宮位的天王星相位良好，獲得一些特殊的機會，運用靈活的手腕，將許多權力抓在手上。某些處女座危機處理得宜，能力受到重視，成為職場不可或缺的人物。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星進入金錢宮位，受到在人際關係宮位的火星，以及在財務宮位的海王星影響，不論接到任何訊息，或是和親朋好友有任何資金往來，都要當心被詐騙。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到金星與海王星的影響，與人的資金往來要謹慎，盡量不要作保、合夥，容易發生財務糾紛。除了損失金錢外，被欺騙的感覺更讓你感到痛心。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，日蝕發生在人際關係宮位，與木星、水星齊聚。人際關係大洗牌，會離開舒適圈，到新的社群重新出發。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲得強烈的能量幫助。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星相位良好，會快閃海外某個城市，只是因為想品嚐某種美食。某些天秤座則是會與許多外國人交流，會認識許多新朋友，覺得十分新鮮有趣。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到在夥伴宮位的海王星影響，工作量暴增，在職場又遇到豬隊友，不斷出錯，使你必須經常收拾對方的爛攤子。某些天秤座與同事或上司吵架，職場氣氛很差。

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到在人際關係宮位的木星、水星影響，情感關係遇到強勢的第三者介入，原本穩定的關係面臨考驗。某些天秤座則是因為情感關係混亂，使得週遭的好朋友刻意與你疏遠。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在工作宮位，與木星、水星齊聚，會離開目前的工作，轉換到更好的領域發展。某些天蠍座在此時升任主管職。日蝕發生期間，可許下有關事業、成就、工作有關的願望，會獲得強烈的能量幫助。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，會收到一筆退稅，為數不少，可讓你過一陣子好日子。有投資習慣的天蠍座，短線操作得宜，可賺回先前虧空的資金，甚至能獲利。

本週須注意的部分

健康運方面，土星與海王星齊聚在健康宮位，筋骨、牙齒、皮膚會有一些問題需要長時間矯治。長期過勞，身體已有慢性的疾病的徵兆，長時間的壓力也使得精神層面感到壓抑，需注意身心靈方面的平衡。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到在工作宮位的金星與精神宮位的海王星影響，會需要經常到海外出差，儘管差旅待遇頗佳，但因為到有時差的地方執行任務，精神狀況也因此變得比較差。

射手座：

整體運勢

遠行運方面，日蝕發生在遠行宮位，與木星、水星齊聚。會有一個遠行計畫，到海外工作、打工度假、留學、交換學生。日蝕發生期間，可許下與海外生活有關的願望，會獲得強大的能量幫助。

學業運方面，日蝕發生在學業宮位，與木星、水星齊聚。已經確定要進入某個學校或科系唸書，可遇到好的教授成為你的指導者。新月期間，可許下有關學業、研究方面的願望，會獲得強大的能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到火星、以及在人際關係宮位的金星影響，要分清楚戀人與朋友間的界限，不要亂搞曖昧關係，特別是逾越身體接觸的行為，很容易招惹性騷擾或是渣男（女）的污名。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，火氣較大，容易長痘痘或嘴破。容易中暑，避免在高溫下曝曬過久。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，日蝕發生在財務宮位，與木星、水星齊聚，會開始學習投資，多賺一些被動收入，可望提早財富自由。日蝕發生期間，可許下有關理財、投資、清償債務相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，危機處理得宜，能力受到肯定，成為職場上不可或缺的重要人物。某些摩羯座則是接受遠端工作項目，每天會在不同的場所辦公，覺得自由。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入感情宮位，受到在家宅宮位的海王星影響，與伴侶的親人相處不來，或是伴侶無法融入你的家庭，使得兩人關係緊繃，常因為家人的問題而爭吵。

健康運方面，日蝕發生在疾厄宮位，與木星、水星齊聚，注意心血管方面問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不要輕忽。這段期間須特別當心人身安全，以及突發性的疾病。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在感情宮位，與木星、水星齊聚，情感面臨重大轉折，會邂逅想一輩子相守的對象，卻也需要把一段舊的關係處理掉。日蝕發生期間，可許下與感情、婚姻相關的願望，會獲得強大的能量幫助。

本週須注意的部分

遠行運方面，金星進入遠行宮位，受到進入工作宮位的火星影響，會為了工作需要到海外出差，儘管差旅待遇極佳，食宿都很高級，但任務卻十分辛苦，常常四處奔波。

工作運方面，火星進入工作宮位，受到溝通宮位的海王星影響，和同事、客戶、上司溝通不良，雞同鴨講，使得工作常常不斷修正。某些水瓶座則是工作經常出包，卻不得怪別人，都是自己太過粗心惹的禍。

健康運方面，火星進入健康宮位，容易中暑，避免在高溫下曝曬過久。火氣較大，容易長痘痘或嘴破。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在工作宮位，與木星、水星齊聚，會被大型的公司網羅，轉換到新的領域發展。日蝕發生期間，可許下與工作有關的願望，會獲得強烈的能量幫助。

金錢運方面，金星進入財務宮位，可獲得一筆退稅，讓你可過好一陣子好日子。有投資習慣的雙魚座，投資標的止跌回升，帳面由虧轉盈，需看準時機，可獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入戀愛宮位，受到在慾望公位的金星與在金錢公位的海王星影響，親密關係不協調，其中一方甚至會有肉體出軌的現象。某些雙魚座則是花很多錢討好喜歡的人，對方卻似乎不領情。

健康運方面，日蝕發生在健康宮位，與木星、水星齊聚，工作有過勞的現象，當心心血管方面問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不要輕忽。這段期間須特別當心人身安全，以及突發性的疾病。

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