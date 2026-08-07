今立秋運勢大翻盤！命理師點5生肖逆襲爆發、黑馬竄出

今天(8/7)正式進入立秋，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，這是一段容易「行動快速，思想衝突」的時期，但有5大黑馬生肖，卻即將迎來年底驚人的爆發力，其中屬鼠者合作運旺，會出現新的機會；屬牛者因為被需要，而提升地位跟財運；屬虎者各方面魅力都將被放大；屬龍者這段時間適合用資訊整理來放大收入；屬雞者會很享受被看見的感覺。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(8/7至 8/23) 12生肖運勢：

Top1： 鼠

屬鼠的朋友，是今年立秋期間整體運勢最旺的生肖，這16天，最大的好運不是來自單打獨鬥，而是來自合作、與遇到願意支持你的人，過去你可能習慣自己扛、自己處理或覺得麻煩別人不太好，但這段期間會讓你明白，真正大的事情，很少靠一個人完成。因此這段期間，重點不是認識更多人，而是找到真正能互補、能守信用、一起承擔的人。

財運：

財運主要來自合作、客戶、伴侶、介紹與專業服務收入，這段期間非常適合談合作、接新客戶、重新調整合約、擴大服務範圍，也適合透過朋友介紹、伴侶資源或異業合作增加收入。對於從事法律、公關、品牌、美容、美學、顧問、業務、仲介、設計、婚禮、服務與需要高度溝通工作的人來說，容易有新機會出現。

但請記住，合作運越旺，越要把條件談清楚，不要因為對方態度很好、很有誠意，就跳過最基本對自己的保障。立秋期間，最容易發生的破財，不一定是被騙，而是因為「不好意思談錢」而做太多、收太少。

事業：

事業運明顯提升，適合談合作、簽客戶、參加活動、建立人脈，也適合重新修復過去有誤會的關係，你可能遇到一位很會溝通、懂得資源整合、做事有分寸的人，這個人不一定立刻給你錢，但可能替你打開重要的門。工作上，不要只想著自己能做多少，而要思考：「我應該與誰合作，才能把事情做得更大、更穩、更長久？」這是生肖鼠需要提升的高層次思維。真正要建立的，不是一次性的合作，而是一套讓別人願意長期與你合作的信用系統。

感情：

感情運非常強，單身者容易遇到外型、氣質、談吐或條件不錯的人。桃花可能來自工作合作、朋友介紹、社交場合、學習活動或專業圈。可能會突然遇到「很懂得尊重你」的人，這種關係不一定非常激情，但相處起來舒服反而比較有長期發展的可能。

有伴者適合談婚姻、共同生活、財務安排、家務分工與未來規劃，若過去總有一方配合較多，這個問題會浮上檯面，要記得，真正平衡的感情，不是兩個人每一件事都各付一半，而是彼此都願意承擔自己能承擔的部分。

健康：

注意腸胃、皮膚、腰部、泌尿、睡眠與因社交過多造成的疲勞，聚會、應酬與外食增加時，要控制酒精、甜食、油炸與過度熬夜。

Top2： 牛

這段時間工作、責任、健康與日常生活會成為核心，這16天，你可能會突然變得很忙，客戶、訂單與需要處理的問題明顯增加，雖然身體會比較累，但也是你建立地位、提升收入與證明能力的重要階段，好運不是輕鬆得到，而是因為你「做得出來，所以被需要」。

財運：

正財運佳，收入容易隨著工作量、責任與專業能力提升。適合接案、爭取加薪、調整服務價格、增加商品項目、建立長期客戶，也適合發展與健康、服務、教育、兒童、管理、餐飲、寵物、照顧或專業技術有關的工作，會帶來收入。

但要注意一個問題，工作變多，不代表每一個工作都值得接。有些人會因為怕失去客戶，接受低價、高要求、時間很趕的工作，短期看起來增加收入，長期卻只會讓你感到疲累、沒有利潤可言。這16天要學會計算「真實收入」：也就是收入扣掉時間、成本、交通、情緒與健康支出，剩下的才是真正賺到的。

事業：

事業運相當強，容易被主管、客戶與團隊看見，可能被交付重要任務，或成為某個計畫中不可或缺的人，過去覺得別人沒有看見你的付出，立秋後則有機會慢慢得到肯定，但不要因為被需要，就什麼都自己來，真正成熟的事業能力，不是一個人可以完成多少，而是能不能建立一套即使自己不在場，事情仍然可以順利運作的系統。

感情：

感情容易受到工作影響，單身者可能在工作、客戶、日常活動、醫療健康、運動或服務場合遇到對象，對方可能不是最浪漫的人，但做事可靠、願意負責。

有伴者要注意，不要因為工作累，就把沉默、不耐煩或壞脾氣留給最親近的人。你可能認為自己努力工作就是愛，但對方未必能直接感受到，偶爾放下手機、真正陪伴，比多賺一點錢更能穩定關係。

健康：

生肖牛是這16天是最需要注意過勞的生肖之一，留意心血管毛病、血壓、眼睛、肩頸、脊椎、腸胃、睡眠、中暑與慢性疲勞問題。工作越忙，越要固定喝水、吃飯、睡覺與休息。不要等身體痛到受不了才處理。

Top3： 虎

屬虎的朋友，這段期間個人魅力會被明顯放大，你會更想表達自己、更想享受生活，也可能突然出現新的創意、新的作品、新的感情或賺錢想法，這是一段適合「把內在的感受變成有價值成果」的時間。

財運：

偏財與創意財不錯，適合從事教育、兒童、餐飲、家庭服務、娛樂、創作、8內容、自媒體、美學、療癒、顧問、女性市場與情感服務，你可能因一個點子、一段內容、一項作品或熟人介紹，獲得額外收入。投資方面有機會，但不能只因自己喜歡或很有感覺就投入。這16天容易被情緒帶著做判斷，尤其當別人描繪美好前景時，更要小心看看實際數字。

事業：

適合推出作品、課程、活動、商品、影片或新的服務，如果你一直有想法卻沒有行動，立秋是一個很好的啟動期，不需要一次做得很大，可以先測試市場，再決定是否擴張，你的優勢是能理解人的情緒與需求，若能把這種理解變成產品、內容或服務，容易得到不錯回響。

感情：

桃花明顯升溫，單身者容易遇到溫柔、顧家、重感情或願意照顧你的人。也可能透過朋友、家人、興趣、小朋友或餐飲場合出現緣分。

有伴者適合安排約會、旅行、談孩子或培養共同興趣。但要小心情緒反覆，你可能因對方一個反應不如預期，就開始懷疑彼此關係，不要用冷淡、試探或故意消失的方式來測試對方。

健康：

注意胃、胸口毛病、水腫、女性週期、睡眠問題，也要避免情緒性飲食，因為心情會影響食慾。

Top4： 龍

屬龍的朋友，這段期間好運來自資訊、學習、溝通、寫作、銷售或媒體與專業表達，你會接收到很多新消息，也容易突然產生新的想法，懂得整理資訊的人，可以把消息變成收入，但跟著情緒追消息的人，則容易分心與判斷失準。

財運：

資訊財與技能財方面不錯，適合從寫作、教學、業務、銷售、仲介、短影音、媒體、顧問、交通、物流、通訊與科技相關方面帶來收入，你可能突然遇到一個新客戶、一個短期案件，或得到一個別人還沒注意到的消息，但消息越新，越需要確認，不要因為「聽起來很有道理」就投入資金，也不要把未查證的消息轉給別人，以免後續產生責任。

事業：

適合進修、考證照、學習新工具、調整銷售方式、重新整理文案與拓展客群。你的速度很快，但這16天最大的風險是「同時開始太多事情」，可以把所有想法寫下來，再選最有機會、最符合資源的一件先完成，完成一件事所帶來的成果，遠勝過同時開始十件卻都沒有結果。

感情：

單身者容易透過網路、學習機會、交通往返、朋友介紹或聊天出現桃花；有伴者要注意說話方式，你可能只是隨口說說，對方卻可能感覺你不尊重、不重視，尤其在爭吵時，不要用玩笑掩飾真正的不滿，也不要用邏輯否定對方感受。

健康：

注意喉嚨、甲狀腺、肩頸、呼吸道、手臂、失眠、神經疲勞與短途交通安全。

Top5： 雞

屬雞的朋友，這段期間事業、名聲、與主管關係、社會地位與公開表現會受到高度關注，你可能得到新的任務、曝光機會、演講邀約、合作提案或職位調整，但被看見的同時，說話、判斷與承諾也會受到更嚴格檢視。

財運：

財運來自工作、公開表現、教學、海外、顧問、行銷、出版、媒體與知識輸出，收入機會增加，但交通往返、進修、形象、設備與社交支出也會增加，涉及海外、長期合約或跨區合作時，付款方式、稅務、工作內容與違約責任都要事先留意。

事業：

這16天很適合建立專業形象、公開發表、參加活動、拓展市場與尋找更高層次的資源，但要避免「說得比做得快」，若為了搶機會承諾太多，後續很容易因時間不足、資源不足或合作變動而影響名聲，真正競爭力不是口才，而是信用。

感情：

單身者可能在工作、旅行、學習或公開場合遇到對象；有伴者要注意工作與家庭時間的平衡，不要讓另一半一直排在所有事情之後，感情中說到的承諾要做到，否則對方會逐漸失去信任。

健康：

注意肝火、筋骨、坐骨神經、交通安全、失眠、過度奔波與飲酒。

Top6： 蛇

屬蛇的朋友，這段期間的核心課題是金錢、收入、支出、資產與自我價值，你可能感覺收入壓力增加，或開始認真思考，自己目前的工作方式，是否真的能帶來長期安全感？這不是單純的財運差，而是提醒你重新建立更健康的財務結構。

財運：

正財尚可，但支出與責任增加，可能有舊帳、貸款、家庭開銷、設備支出、保險、稅務或過去沒有處理好的財務問題重新出現，不適合借錢投資、幫人擔保、衝動擴張或為面子消費，你會發現，財務安全感不只來自賺更多，也來自減少不必要的消耗。

事業：

工作上適合重新定位價值、調整報價與服務範圍，若長期覺得自己被低估，不要只期待別人主動提高待遇，你需要拿出成果、數據與清楚條件，重新談判，但不要因為想快速改變財務狀況，就接受高風險工作或不透明合作。

感情：

感情容易談到金錢、責任、生活方式與未來安排。單身者要注意，不要只看對方的物質條件，也要看其財務習慣與責任感；有伴者適合討論預算、共同支出與儲蓄方式，談錢不是傷感情，長期逃避金錢問題才真正傷感情。

健康：

注意頭痛、血壓、眼睛、發炎、牙齒、肩頸與壓力造成的失眠。

Top7： 兔

屬兔的朋友，這段期間會把重心拉回家庭問題與內心安全感，家中可能突然增加很多事情，例如搬家、修繕或長輩、家庭成員之間過去沒有講清楚的問題。

財運：

財運與房產、居家、家庭產業、租賃、家人資源與空間整理有關，家中支出可能增加，包括電器、修繕、搬家、長輩、交通或家庭聚會，這些支出不一定是破財，但一定要留有預算，涉及家族金錢與房產時，要留下文字紀錄，不要只靠口頭說說。

事業：

適合改善工作空間、整理內部、調整基礎流程、搬遷、重新規劃辦公環境或建立在家工作的秩序，若工作已經讓生活完全失衡，立秋會提醒你重新設定界線。沒有穩定的後方，再大的事業也容易在壓力下失去控制。

感情：

感情容易受到家人、住處、父母與生活安排影響。單身者可能透過熟人、家人、鄰居或生活圈遇到對象；有伴者適合談同居、房屋、家庭責任與未來生活。

健康：

注意呼吸道、肩頸、睡眠、焦慮、腸胃、居家安全與交通意外。

Top8： 馬

屬馬的朋友，這段期間會變得非常敏感，直覺、夢境與感受力都可能比平常強，然而，直覺強不代表每個感覺都是真的，當疲倦、焦慮或過度期待時，也可能把恐懼誤認為預感，把幻想誤認為命運。

財運：

財運宜守不宜攻，不適合高槓桿、快速致富或只靠故事與願景的投資，也不適合因同情而替別人付款、借錢或承擔責任，要特別留意暗中支出、情緒消費與重複購買行為。

事業：

適合重新整理方向、休養、修正定位、進行研究與幕後準備，如果對目前工作非常不滿，可以開始規劃改變，但不要在最疲累、最生氣的時候突然離職，現在看不清楚的事，過一段時間後可能會出現新的答案。

感情：

容易心軟、理想化或投入不夠明確的關係。單身者可能被一個讓你感覺很特別的人吸引，但對方的真實生活與承諾能力仍要觀察；有伴者要避免冷戰與腦補。想知道答案，就直接問，不要一直猜測。

健康：

注意睡眠、多夢、免疫、水腫、足部、過敏、藥物敏感、情緒低落與精神疲勞。

Top 9： 猴

屬猴的朋友，這段期間人脈、團隊、社群與未來目標會出現調整，你可能突然看清有些人只是陪你熱鬧，並沒有能力陪你走遠，也可能發現，某些平常低調的人，才是真正可靠的夥伴。

財運：

財運與團隊、朋友、長期合作與企業資源有關，合作前要談清楚分潤、投入比例、權責與退場方式。不要因為認識多年，就跳過正式程序。可能會有人提供投資或合作機會，但若對方不願意提供完整資料，就不要急著加入。

事業：

適合整理團隊、退出低效率社群、重新設定長期目標，你不需要維持所有關係，把時間從無效社交收回來，投入真正重要的計畫，反而更容易成功。

感情：

單身者可能透過朋友、團隊、社群或工作環境認識對象；有伴者容易討論共同目標，若兩人未來方向完全不同，會逐漸明顯走向分岐，不要讓朋友過度介入感情，也不要把伴侶的隱私拿到朋友圈討論。

健康：

注意骨骼、膝蓋、牙齒、肩頸、睡眠、皮膚與長期壓力。

Top 10： 狗

屬狗的朋友，這段期間容易遇到理念衝突、遠方變動、法律合約、教育考試、宗教信仰與跨區合作的問題，有些人會用很高的理想、很大的願景或神秘的內幕吸引你，但真正重要的是，對方能不能提供證據與實際執行方法。

財運：

不適合高風險、資訊不透明、需要保密或過度強調快速獲利的投資，海外、遠距、教育、法律與顧問收入仍有機會，但合約與付款方式要確認，若有人強調「只有現在」「不能讓別人知道」「這是特殊關係才給你」，就要特別小心是詐騙。

事業：

適合研究、調查、進修、考證照與處理法律文件，但不適合公開捲入理念爭端，你可能看出很多問題，但不是每個問題都需要你出面揭露，要先判斷，這件事是否真的與你有關，以及你是否掌握足夠證據。

感情：

容易遇到背景複雜、距離遙遠或價值觀差異大的對象。有伴者可能因信仰、人生方向、家人或未來規劃產生分歧，不要試圖用控制要求對方改變。

健康：

注意泌尿、生殖、荷爾蒙、睡眠、焦慮、發炎、肝膽與長途交通安全。

Top11： 豬

屬豬的朋友，這段期間要特別留意投資、合夥、債務、稅務、保險、家族資產與感情中的金錢問題，很多表面上的情緒衝突，真正原因是利益沒有說清楚。

財運：

正財尚可，但共同財務風險較高，不適合借名投資、替人擔保、合夥周轉或幫忙刷卡、代墊大筆費用以及讓自己進入權責模糊的合作。

事業：

合作中可能出現權力不平衡，一方投入比較多，一方卻想拿走更多利益的情況，你需要清楚說明自己的底線，不要一直等別人良心發現，如果一段合作只能靠你不斷退讓才能維持，它本身就已經失衡。

感情：

有伴者容易因金錢、隱私、控制、信任與家庭責任起衝突；單身者可能遇到吸引力強但背景複雜的人，若對方一開始就向你借錢、要求幫忙、隱瞞重大事情，應立即提高警覺，該閃就閃。

健康：

注意腰腎、泌尿、生殖、循環、睡眠、內分泌與焦慮壓力。

Top 12： 羊

屬羊的朋友，這段期間會感覺一些看不見的壓力逐漸增加，舊關係、心中秘密、未處理的情緒、睡眠、夢境、網路資訊、匿名言論與幕後競爭可能同時浮現，表面上不一定發生大事，但內心容易累、煩、想很多。

財運：

財運宜守不宜攻，不要相信匿名消息、私下內幕、高報酬投資與規則不透明的投資平台，也要注意自動續費、帳號安全、隱藏扣款、資料外洩、朋友私下借錢與情緒性消費的支出，錢不一定一次大量流失，可能是許多小筆支出慢慢累積。

事業：

適合幕後、研究、整理資料、修正系統、備份與低調準備，不適合公開與人開戰，也不適合把所有計畫提前告訴別人，有些事情還沒成熟，現在說得太早，反而容易被干擾、被模仿或被人從中破壞。

感情：

舊愛、秘密桃花、無法公開的關係與過去未處理的情緒可能重新出現。單身者要避免被「只有你理解我」「再等我一段時間」這類說法綁住，真正健康的關係不會一直要求你等待、保密、犧牲與不斷體諒；有伴者要避免冷處理、失聯與精神上的疏離。

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