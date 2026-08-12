古埃及人的動物崇拜！牠們是神的化身…死後做成「動物木乃伊」

今日，埃及人相信，既然死者的靈魂能夠化身為任何有生命的事物或植物，那麼在許多方面與人類極為相似的「神祇」，同樣也能夠、而且確實會化為鳥類與獸類的形態──這便是所謂「埃及動物崇拜」的基本。這種觀念曾引起受過教育的希臘人譏笑，也招致早期基督教作家的嘲諷與抨擊。然而，若對此事加以仔細檢視，愚昧僅存於表面。

埃及人之所以尊崇某些鳥類、動物與爬行類，是因為他們認為這些生物具備了某些神祇的特質，因此被奉為神聖。譬如，公牛是自然界中繁衍之神的力量與生殖能力的象徵，而母牛是其相對性別的象徵。每一種神聖的動物或活物，都具有某種特質或屬性，而這些特質或屬性皆被歸屬於某一位神祇；但每一位神祇在本質上都只是拉神的一種形態，因此歸屬於他們的特質，實際上也就是太陽神的特質。

受過教育的埃及人從不把動物只當作動物來崇拜，而是將動物視為神的化身。因此，埃及人對動物所表現出的敬意，與對國王的敬奉在本質上並無二致。國王被視為「神聖的」，也被視為太陽神拉的化身，而太陽神是造物主的具體象徵。國王與拉神之間的關係，正如拉神與上帝之間的關係一般。希伯來人、希臘人與羅馬人因為從未理解、也未支持埃及人尊崇某些動物的那套合乎邏輯的觀念，而嚴重扭曲了埃及人的信仰。

毫無疑問，無知之人時常將象徵本身誤認為其所象徵之物，但若說埃及人是單純的崇拜動物，便是謬誤。這個事實再怎麼強調都不為過。 《埃及魔法聖典》。圖／柿子文化提供

基於他們對變身的看法，埃及人對動物所表現出的敬意並無任何荒謬之處。當一種神聖的動物死去時，所代表的神祇便會在同一個物種中尋找另一隻動物，再次化身；至於死去的動物，牠曾是神祇的居所，因此會被製成木乃伊，與人類死後幾乎相同的方式去處理，使牠得享不朽。這些觀念在以現代思想衡量時，無疑顯得怪異。然而，它們自古至今，始終構成埃及人宗教信仰不可分割的一部分。

只不過，真正值得注意的是，儘管歷經入侵、對外戰爭、內部紛爭，以及各式各樣的外來影響，埃及人仍以一種極端保守且熱切的態度，深深仰賴著他們的神祇，以及他們在侍奉諸神時所採用的、時而顯得幼稚而不合邏輯的方法；正因如此，他們才贏得了「古代世界中最虔誠、又最迷信的民族」的名聲。

(本文摘錄自《埃及魔法聖典》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。