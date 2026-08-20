古埃及人相信魔法…「摩西分紅海」被當成偉大魔法師

許多撰寫埃及宗教的學者，大多忽視了一個事實：埃及宗教有兩個面向。一方面，它在許多特點與今日的基督宗教頗為相似；另一方面，它亦與我們西元第三、四世紀盛行的一些教派宗教相近， 而這些宗教屬於「半基督、半非基督」的信仰。在「非基督教」的面向上，埃及宗教包含了一套屬於野蠻或半野蠻時期的觀念與迷信， 即便埃及人後來已發展出高度文明，這些思想依舊深深地烙印在人們心中。我們或許會認為這些信念既幼稚又荒謬，但對信奉者而言， 它們是實實在在的真理，無論是幼稚、荒謬，或兩者兼具，都確實滲入了埃及人的宗教思想，並且紮根、茁壯。更甚者，其中許多觀念後來甚至被皈依基督教的埃及人（即科普特人）所接受。

這些信念在古埃及最經典的文獻中都有記載，而且極有可能透過這些文獻傳入其他古代文明的文學之中，再經由希臘人、羅馬人、阿拉伯人等傳入歐洲各地。

接下來的章節，將嘗試呈現有關埃及宗教中牽涉到魔法的證據。值得一提的是，本書所述的事實取自莎草紙文稿及其他埃及本土文獻，而所選之節錄則源自埃及人實際使用於製造魔法效果的作品。

埃及的「魔法」可分為兩種：第一種係出於正當目的的魔法， 意在造福生者或死者；第二種是邪惡的陰謀與詭計的魔法，目的在於給他人帶來災禍與不幸。從宗教文獻和相關著作之中，我們可以看到魔法如何被塑造成宗教的侍從，與崇高的靈性觀念並列出現。毫無疑問，幾乎所有魔法書籍與儀式的主要目的，皆在造福那些已用某種方式取得足夠知識、可以活用它們的人。但遺憾的是，埃及人常被許多外來者誤解，只因外族人無法理解這些儀式的真正意含，以至於他們向外散播了誇張且錯誤的觀點。不只如此，埃及人在葬禮中所舉行的魔法儀式，也被無知的外來者描繪成愚昧的迷信行為，或是所謂「黑魔法」的把戲。

但事實上，與其他古代東方民族不同的是，埃及人的魔法並非只用來對抗黑暗勢力，也不限於祈求善神的庇護。真正的目標在於命令神祇替人類做事，甚至驅使神祇順從他們的心意出現。若要達成這樣的效果必須依賴於特定咒語，並且必須由受過專業訓練、聲調與發音皆正確的人，以正確的語調吟誦出來，才能產生效力。或者，這些咒語也可以寫在某些材質上，例如莎草紙或寶石等等，並佩戴於身上，效力便可傳遞至任何距離。

由於埃及人無論男女老少，只要負擔得起，幾乎人人都會隨身攜帶某種符咒或符物，因此從很古老的時候開始，埃及人便被外族人視為行使魔法或巫術的民族。希伯來、希臘和羅馬的寫書者，都認為他們是超自然科學領域的專家，並相信他們擁有可用於善惡兩種途徑的神祕力量。

從希伯來人的記載中，我們偶然得知許多關於埃及魔法師力量的大量資訊。聖斯德望（Saint Stephen，註：基督教第一位殉道者）曾自豪地說，偉大的立法者摩西（Moses）「學盡了埃及人的所有智慧，並從言行中顯示出他的強大」。

事實上，摩西一生中的諸多事蹟，都清楚指出他熟稔埃及魔法。「言語有力」這句話，極可能暗示他與女神伊西絲（Isis）一樣，擁有「強而有力的舌」，以準確無誤地發音吟誦出具有魔力的咒語， 不結巴、不遲疑，並且在命令及吟誦上皆臻於完美。將蛇變成表面上毫無生命的木杖，再將木杖變回蠕動的蛇，這個奇蹟自古以來便常見於東方世界。

從建造金字塔的年代起，埃及人便以能駕馭毒蛇的能力為傲。這並非摩西所展示的唯一魔法；與傳說中的賢者阿巴- 阿涅爾（Āba-aner）、國王奈克塔尼布斯（Nectanebus）以及歷代無數埃及魔法師一樣，摩西和亞倫（Aaron）也持有一根神奇的魔杖，用魔法創造各種奇蹟。

在摩西的指示下，亞倫舉杖擊打河水，使水變成血； 他伸長魔杖指著河流，便出現了無數的青蛙；杖擊塵土， 塵土即化為虱。摩西揚起塵埃飄向天空，塵埃便化為瘡與膿泡，落在人與獸身上；他伸杖指向天空，天上便降下夾雜火焰的冰雹，重創田裡的麻與麥；他再舉杖，蝗蟲蜂擁而至，使大地陷入黑暗。摩西照著上帝的話來做這一切， 使埃及人所有的長子喪命。

然而，儘管希伯來作者強調埃及魔法師無法完全仿效摩西的奇蹟，但毫無疑問，每一個埃及魔法師都深信自己能夠僅憑吟誦神祇之名，或藉由吟誦「魔法咒語」來達成與摩西同樣驚人的效果。

埃及文獻中多有記載：祭司或魔法師僅憑幾句充滿神力的咒語，並配合某種看似簡單的儀式，便能徹底毀滅敵人。然而，這裡必須強調一項極為重要的差異—摩西的奇蹟乃出於希伯來上帝的命令，而埃及的魔法則是人類驅使神祇之力的結果。 《埃及魔法聖典》。圖／柿子文化提供

在摩西與埃及人交涉的後期歷史中，我們讀到這樣的記載—「他把手伸向海洋，主用強勁的東風使海水在一夜之間退去，海就成了乾地，水被分開。以色列子民走在海中的乾地上，水如同牆壁般地立在他們兩側。」當埃及人也進入這兩道水牆之間時，摩西遵照上帝的命令再一次把手伸向海洋，「海便回復原狀」，而且「海水回流，淹沒了追趕他們而下到海中的戰車、騎兵，以及法老的整個軍團」。然而，早在摩西時代之前，埃及的魔法師便自稱擁有操控海水或河水的能力；這一點可從一個保存於《威斯特卡莎草紙》中的有趣故事得知。

該文獻成書於第十八王朝初期，約西元前一五五○年左右（註：現在認定文獻年代應於第二中間期，但目前對這個時期的界定比較沒有定論，通常涵蓋第十三至第十七王朝）；但其中所記載的故事明顯源自古王國時期，就跟大金字塔的年代一樣古老。

(本文摘錄自《埃及魔法聖典》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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