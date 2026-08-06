快訊

苗栗26歲男失蹤16天…機車栽農地、草叢內尋獲腐屍

台積電收跌40元拉低台股收盤下挫214點 千金股表現亮眼

TPBL／戰神官宣了！林庭謙重磅加盟下周辦記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

農曆7月探訪台南府城奇案 陳守娘傳說散步導覽再現 即起開放報名

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市觀旅局今年以「最堅強ㄟ節烈女魂陳守娘」為主題推出散步導覽路線，15日至9月5日每周六下午3點45分至晚上6點，共4梯次，自即日起免費線上報名。圖／南市觀旅局提供
台南市觀旅局今年以「最堅強ㄟ節烈女魂陳守娘」為主題推出散步導覽路線，15日至9月5日每周六下午3點45分至晚上6點，共4梯次，自即日起免費線上報名。圖／南市觀旅局提供

每年農曆7月，台南市政府觀旅局推出「最堅強ㄟ節烈女魂陳守娘－散步導覽」路線，受到遊客好評，今年預計15日至9月5日每周六舉辦，共計4梯次，共120位名額，將由3位專業導覽老師帶領民眾穿梭在府城巷弄，探詢民間傳說的軼聞故事。

觀旅局表示，台南身為全台文化古都，除擁有豐富的古蹟與歷史脈絡，流傳在民間的傳說故事與奇聞軼事，更是城市文化不可或缺的一部分。其中，「陳守娘顯靈傳說」流傳百年，描述陳守娘與廣澤尊王鬥法的故事，背後蘊含一段關於女性堅毅與命運交織的悲情傳奇。

為讓民眾從不同角度認識府城文化，觀旅局每年推出限定版散步導覽，結合歷史古蹟、地方信仰與民間傳說，帶領遊客深入探索城市角落，導覽結束後也邀請遊客順遊孔廟商圈，品嘗虱目魚丸、肉燥飯、黑輪等經典小吃，或走訪文創選物店與特色小店，體驗府城獨特的生活風貌。

觀旅局說，「陳守娘」散步導覽已成為農曆7月期間深受歡迎的特色活動，今年由蔡義明開場介紹陳守娘受一品夫人辜婦媽影響的故事，接續由曹益誠、黃文鍠帶隊，從辜婦媽廟出發，依序走訪東市場（台灣府署經歷廳）、府城隍廟、東嶽殿，以及永華宮廣澤尊王、德化堂，最後抵達孔廟祠堂節孝祠陳守娘牌位安置處，共規畫7處導覽景點。

觀旅局表示，活動自15日起至9月5日每周六下午3點45分至晚上6點，即日起開放免費線上報名，同時也準備府城隍廟精美書籤及永華宮廣澤尊王加持平安符作為參加禮，邀請民眾跟隨導覽腳步，聽見府城百年故事，探索台南最神秘的人文傳說。

台南市觀旅局每年適逢農曆七月推出「最堅強ㄟ節烈女魂陳守娘-散步導覽」路線，帶領民眾走訪府城巷弄，探索清末府城奇案與百年民間傳說。圖／南市觀旅局提供
台南市觀旅局每年適逢農曆七月推出「最堅強ㄟ節烈女魂陳守娘-散步導覽」路線，帶領民眾走訪府城巷弄，探索清末府城奇案與百年民間傳說。圖／南市觀旅局提供

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

古蹟 台南

延伸閱讀

最堅強ㄟ節烈女魂「陳守娘」散步導覽報名開跑

文史工作者趙叔將帶隊走讀六家 為「田水相逢」尋找地方故事

十三行博物館雙軌考古體驗登場

中正紀念堂「自由花蕊」展 推8語免費語音導覽

相關新聞

農曆7月探訪台南府城奇案 陳守娘傳說散步導覽再現 即起開放報名

每年農曆7月，台南市政府觀旅局推出「最堅強ㄟ節烈女魂陳守娘－散步導覽」路線，受到遊客好評，今年預計15日至9月5日每周六舉辦，共計4梯次，共120位名額，將由3位專業導覽老師帶領民眾穿梭在府城巷弄，探詢民間傳說的軼聞故事。

8月7日迎接立秋！3生肖大轉運…鼠壓力銳減、他遇到貴人

今年立秋日期是8月7日，象徵秋天的開始，是稻米、玉米、果實等作物逐漸成熟的重要節氣，象徵豐收將至。命理專家廖翊樺老師在節目《命運好好玩》中分享3個立秋過後「大轉運」的生肖，快來看看你有沒有上榜吧！

今天關公生！9個小知識曝…不能拜楊桃？他也是財神和文昌？

關聖帝君生日是每年農曆六月廿四日，2026年在國曆的8月6日，關聖帝君是民間信仰中極具威望的神明，不僅是忠義之神，也掌管財富、功名！今天帶大家用9個小知識，認識這位霸氣「男神」！

鬼月快到了！惡魔真的存在嗎？世界最偉大靈學家來解答…

假使惡魔存在，那也是上帝所造，但說上帝創造出注定永遠邪惡、萬劫不復的存在，對祂們公平嗎？如果惡魔存在，那也只存在於你們這種低等世界以及其他同樣程度的世界。這群偽君子認為公正的上帝是殘酷不仁的，以為自己以上帝之名犯下的惡行，反而能讓自己獲得上帝接納。

四星座不算計、不爭搶「反而贏得人心」…這動物天生領袖風範

有些人凡事都想爭輸贏，卻容易把自己困在情緒與算計裡；有些人看似不愛計較，反而因為懂得包容與體諒，獲得更多信任與貴人相助。搜狐網分享有四個星座，心胸廣闊能容人，不計較眼前得失，眼光看得遠，反而更能收穫超越預期的成功。

周四關公生日！命理師點名1種人最受保佑：小人自動退散

關聖帝君就是關羽，生前因為忠義耿直聞名於世，在儒、釋、道三教中都有很高的地位，其生日是國曆8月6日。命理專家王老師在臉書發布影片，指出性格善良卻飽受欺負的人請在關公生日當天前去祭拜，並念七遍「關聖招財偈」，關公就能幫你討回公道，並保佑你的事業與財運一路順遂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。