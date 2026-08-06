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今天關公生！9個小知識曝…不能拜楊桃？他也是財神和文昌？

柿子文化／ 文／林金郎
屏東車城鄉統埔村百年古廟鎮安宮有全台最大的關公聖像。聯合報系資料照片
屏東車城鄉統埔村百年古廟鎮安宮有全台最大的關公聖像。聯合報系資料照片

關聖帝君生日是每年農曆六月廿四日，2026年在國曆的8月6日，關聖帝君是民間信仰中極具威望的神明，不僅是忠義之神，也掌管財富、功名！今天帶大家用9個小知識，認識這位霸氣「男神」！

Q1：關公是靠《三國演義》才被神化的嗎？

錯！祂本來就是帝王級的神明！

早在《三國演義》問世前，歷代皇帝就已經敕封過關公11次了！小說風靡後更是推波助瀾，讓祂再受封26次。萬曆皇帝甚至封祂為「三界伏魔大帝」，成為歷史上唯一被封為「天尊」的聖賢！

Q2：關公後來「升官」變成玉皇大帝了？

這是臺灣獨特的「恩主公信仰」！

清朝民間鸞門傳說，因世人作惡多端，玉皇大帝原本想降災，經關帝苦求才免除，並擔起救世重任，因而被尊稱為「恩主公」。後來鸞門傳說第十七代玉皇大帝卸任，關帝於清同治三年接任為第十八代玉皇大帝，尊號「玄靈高上帝」。

Q3：關公也是「文昌神」？

關公恪守禮法，被儒家尊稱為「山西關夫子」（與山東孔夫子並稱）。在民間信仰的「五文昌」中，關公就被稱為「文衡聖帝」，專門保佑學子考試與功名！

Q4：為什麼做生意要拜關公？祂不是武將嗎？

歷史上著名的「晉商」（山西商人）非常團結，而關公正好是山西人，因此晉商四處設廟供奉關公作為精神寄託。大家看晉商做生意賺大錢，也跟著把「商神」關公當成了財神爺來拜！

而關公重義，因此義財神即關聖帝君，但民間以關帝為武神，所以也稱祂武財神。

Q5：軍警拜關公，為什麼連幫派也拜關公？

幫會為了防止小弟背叛大哥，必須強力灌輸「忠義倫理」。重情重義又驍勇善戰的關公自然成了最佳精神偶像。不過幫會不叫祂「關聖帝君」，而是尊稱「關二爺」，以此強調江湖上的長幼尊卑！

Q6：拜關公不能拜楊桃，是真的嗎？

有這樣的民間說法。

因為關聖帝君被尊為戰神，民間認為楊桃諧音有「揚長而去」的聯想，象徵臨陣脫逃，因此祭拜關帝時通常不會準備楊桃。不過，這屬於民俗禁忌，並非所有廟宇都有這項規定。

Q7：拜關公一定要燒金紙、供菸酒嗎？

不一定。

一般祭拜關帝與祭拜其他神明並無太大不同，誠心最重要。

有些人會準備酒祭拜關帝，但傳統禮制講究的是「進酒三巡」，並非愈多愈好；至於供奉菸酒、檳榔，則多見於部分幫會或特種行業，並不是一般信眾祭拜關帝的普遍做法。

Q8：恩主公廟都不燒香、不燒金紙？

因為恩主公信仰重視的是「以心敬神」。

臺灣許多鸞堂、恩主公廟提倡素食祭祀、不燒金紙，部分廟宇甚至不燒香、不供供品，希望信眾以行善、修身、誠心代替形式上的供養。最知名的例子就是臺北行天宮，自2014年起全面取消燒香、燒金紙與供品，提倡「心香」敬神，成為臺灣宗教文化中相當具有代表性的特色。

Q9：想拜關公，該去哪裡拜？

看你祭拜的是哪一種身分的關公！

《神靈臺灣‧第一本親近神明的小百科》。圖／柿子文化提供
《神靈臺灣‧第一本親近神明的小百科》。圖／柿子文化提供

如果是祭拜關聖帝君，臺灣代表性的廟宇有臺南祀典武廟（大關帝廟）、高雄關帝廟等；如果是祭拜恩主公，則以臺北行天宮最具代表性；如果想拜文衡帝君，臺北文昌宮裡除了主神文昌帝君，也供奉有五文昌中的文衡帝君（當然也有些關帝廟拜的就是文衡聖帝）。

不論名稱如何，其實祭拜的都是同一位關公，只是神格與信仰傳承有所不同。

(本文摘錄自《神靈臺灣‧第一本親近神明的小百科》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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