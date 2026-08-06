快訊

Google又砍！Gmail神功能2027年起停止支援

台股高點震盪激化四貸同堂衝擊 金管會監理仍有二大面向有待強化

白海豚風雨搖滾區曝！明午後可能海警 專家指1縣市周六陸警機會大

聽新聞
0:00 / 0:00

8月7日迎接立秋！3生肖大轉運…鼠壓力銳減、他遇到貴人

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家廖翊樺老師分享3個立秋過後「大轉運」的生肖。圖／AI生成
命理專家廖翊樺老師分享3個立秋過後「大轉運」的生肖。圖／AI生成

今年立秋日期是8月7日，象徵秋天的開始，是稻米、玉米、果實等作物逐漸成熟的重要節氣，象徵豐收將至。命理專家廖翊樺老師在節目《命運好好玩》中分享3個立秋過後「大轉運」的生肖，快來看看你有沒有上榜吧！

廖翊樺介紹，今年的立秋為8月7日，從前面的乙末月轉到此節氣後，正式進入到丙申月中，申代表金，到了秋天金氣比較旺盛，以下生肖進入立秋後運勢會出現明顯增長：

TOP1 生肖蛇／壓力減輕 遇到貴人

與丙申六合，屬蛇的人會發現這個月壓力與擔心的事情會慢慢減少，可以發展的事情也會越來越多，並且因為六合月的關係，也很容易遇到生命中的貴人，請好好把握遇到貴人的機會。

TOP2 生肖鼠／化解年運 煩惱銳減

雖然今年是沖太歲，但在丙申月中有合的緣故，化解了年運的衝擊，壓力會在這個月份中銳減，所以無論想要做什麼事情，都可以趁此月份運勢好的時候進行，不要錯過難得的機會。

TOP1 生肖龍／巧遇三合 快動起來

屬龍的人有三合，再加上此月份沒有任何克制他的東西，身邊所有的東西都可以幫助他前進，如果有想要做的事情，但卻一直再拖延的話，這個月份請趕快進行，邊想邊做邊修正，讓事情能落實落地，並根據計畫實施，就會得到很好的結果。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

立秋 生肖運勢 關公

延伸閱讀

今關公生迎立秋…專家示警「2類人」拜了沒用 還恐招厄

鬼月業力引爆！命理師提醒：「3生肖」 犯小人、意外血光恐找上門

農曆七月3生肖易遇災厄！出國避衝突、慎防詐騙、血光災

8月7日立秋轉骨氣！命理師曝4生肖易犯小病 養肺護肝這樣吃

相關新聞

農曆7月探訪台南府城奇案 陳守娘傳說散步導覽再現 即起開放報名

每年農曆7月，台南市政府觀旅局推出「最堅強ㄟ節烈女魂陳守娘－散步導覽」路線，受到遊客好評，今年預計15日至9月5日每周六舉辦，共計4梯次，共120位名額，將由3位專業導覽老師帶領民眾穿梭在府城巷弄，探詢民間傳說的軼聞故事。

8月7日迎接立秋！3生肖大轉運…鼠壓力銳減、他遇到貴人

今年立秋日期是8月7日，象徵秋天的開始，是稻米、玉米、果實等作物逐漸成熟的重要節氣，象徵豐收將至。命理專家廖翊樺老師在節目《命運好好玩》中分享3個立秋過後「大轉運」的生肖，快來看看你有沒有上榜吧！

今天關公生！9個小知識曝…不能拜楊桃？他也是財神和文昌？

關聖帝君生日是每年農曆六月廿四日，2026年在國曆的8月6日，關聖帝君是民間信仰中極具威望的神明，不僅是忠義之神，也掌管財富、功名！今天帶大家用9個小知識，認識這位霸氣「男神」！

鬼月快到了！惡魔真的存在嗎？世界最偉大靈學家來解答…

假使惡魔存在，那也是上帝所造，但說上帝創造出注定永遠邪惡、萬劫不復的存在，對祂們公平嗎？如果惡魔存在，那也只存在於你們這種低等世界以及其他同樣程度的世界。這群偽君子認為公正的上帝是殘酷不仁的，以為自己以上帝之名犯下的惡行，反而能讓自己獲得上帝接納。

四星座不算計、不爭搶「反而贏得人心」…這動物天生領袖風範

有些人凡事都想爭輸贏，卻容易把自己困在情緒與算計裡；有些人看似不愛計較，反而因為懂得包容與體諒，獲得更多信任與貴人相助。搜狐網分享有四個星座，心胸廣闊能容人，不計較眼前得失，眼光看得遠，反而更能收穫超越預期的成功。

周四關公生日！命理師點名1種人最受保佑：小人自動退散

關聖帝君就是關羽，生前因為忠義耿直聞名於世，在儒、釋、道三教中都有很高的地位，其生日是國曆8月6日。命理專家王老師在臉書發布影片，指出性格善良卻飽受欺負的人請在關公生日當天前去祭拜，並念七遍「關聖招財偈」，關公就能幫你討回公道，並保佑你的事業與財運一路順遂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。