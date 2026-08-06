8月7日迎接立秋！3生肖大轉運…鼠壓力銳減、他遇到貴人

今年立秋日期是8月7日，象徵秋天的開始，是稻米、玉米、果實等作物逐漸成熟的重要節氣，象徵豐收將至。命理專家廖翊樺老師在節目《命運好好玩》中分享3個立秋過後「大轉運」的生肖，快來看看你有沒有上榜吧！

廖翊樺介紹，今年的立秋為8月7日，從前面的乙末月轉到此節氣後，正式進入到丙申月中，申代表金，到了秋天金氣比較旺盛，以下生肖進入立秋後運勢會出現明顯增長：

TOP1 生肖蛇／壓力減輕 遇到貴人

與丙申六合，屬蛇的人會發現這個月壓力與擔心的事情會慢慢減少，可以發展的事情也會越來越多，並且因為六合月的關係，也很容易遇到生命中的貴人，請好好把握遇到貴人的機會。

TOP2 生肖鼠／化解年運 煩惱銳減

雖然今年是沖太歲，但在丙申月中有合的緣故，化解了年運的衝擊，壓力會在這個月份中銳減，所以無論想要做什麼事情，都可以趁此月份運勢好的時候進行，不要錯過難得的機會。

TOP1 生肖龍／巧遇三合 快動起來

屬龍的人有三合，再加上此月份沒有任何克制他的東西，身邊所有的東西都可以幫助他前進，如果有想要做的事情，但卻一直再拖延的話，這個月份請趕快進行，邊想邊做邊修正，讓事情能落實落地，並根據計畫實施，就會得到很好的結果。

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