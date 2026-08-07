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今日立秋！3生肖事業運爆發…第一名財運一路旺到年底

聯合新聞網／ 綜合報導
搜狐網分享立秋後事業運節節攀升的3個生肖。圖／AI生成
搜狐網分享立秋後事業運節節攀升的3個生肖。圖／AI生成

立秋是一年之中第13個節氣，今年的日期是8月7日，代表秋季的開始，是農作物成熟與萬物由盛轉衰的時刻。搜狐網分享立秋後事業運節節攀升的3個生肖，只要能維持自己的工作節奏，就很有機會在下半年脫穎而出，並邁向成功。

TOP3 生肖馬／看清道路 堅持初心

屬馬的人今年午午自刑，上半年就算工作很認真，但卻沒得到太多的回報，立秋過後火氣慢慢消退，你能夠逐漸看清眼前的道路，之前猶豫的事情也能忽然想通，可能是貴人為你指引一條道路，又或是自己想通了，只要努力的方向正確，並堅持初衷繼續努力下去，就有機會獲得成功。

TOP2 生肖雞／諸多考驗 技能解鎖

雞的地支是酉，酉代表金，立秋後申月當令，申金又會幫酉金，再加上今年火克金，所以上半年屬雞的人往往遇到諸多考驗，立秋過後會憑藉著磨練過後學習到的新技能，在職場上獲得同事們的賞識，例如學到新軟體的使用方法，進而幫助到公司的發展。下半年如果能跟屬蛇或牛的人合作，會更加順利。

TOP1 生肖龍／財運旺盛 等待機會

龍的地支是辰，辰代表土，今年火生塵土，且龍本來就火土相生，立秋過後「土生金」，財運與事業運會特別旺盛，下半年如果跟屬猴與鼠的人合作，工作會更加順利，上半年努力積累的能力與人脈會在立秋後發揮作用，只要等到機會來臨，並持續努力進步的話，就能比任何人都成功。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢 立秋

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