鬼月卡到陰、鬼附身真有其事？高階靈魂說出驚人真相

每逢農曆七月，新聞總少不了各種禁忌：不要半夜吹口哨、不要拍肩膀、不要亂回頭......以免見鬼，受影響、被抓走或被附身。

民間常以為鬼靈能隨意侵入人的肉體、搶走身體的控制權。但在《靈之書．揭開神、靈、命運、俗世、輪迴的729個生命解答》中，高階靈魂對這個現象給出顛覆性的解答：「世上根本沒有傳統意義上的『附身』。」

那麼，在這個靈魂活躍的月份，我們該如何理性看待鬼神與惡靈的影響？

Q1：鬼真的可以搶走一個人的身體嗎？

答案是不可能。

高階靈的說法是這樣的，靈無法像人走進房子一樣，任意進入別人的身體，更不可能把原本的靈魂趕出去、自己取而代之。這是因為每個人的靈魂與自己的肉身，都有牢不可破的連結，在生命結束之前，沒有其他靈能夠取代它。

因此，沒有任何外靈能「搶走你的身體」。

Q2：那麼，「鬼附身」到底是什麼情況呢？

所謂的「附身」，不是指兩個靈魂住在同一個身體裡。

大眾口中的「卡陰」或「附身」，本質上只是一種「支配」，也就是當事人的靈魂臣服於不圓滿的靈，受其影響、被支配，而失去主導權。

更重要的是，若沒有當事人本身的配合——無論是因為內心脆弱，或是出於自己的選擇——這種支配是不可能發生的。

Q3：那許多看似卡陰或附身後的怪異行為，又是怎麼一回事呢？

除了受不圓滿的靈所影響，高階靈還特別指出，其實有許多人把癲癇或精神疾病誤認為附身或卡陰，但真正需要的，是醫療協助，而不是驅魔。

Q4：為什麼有人會一直被「惡靈纏身」？

什麼樣的人吸引什麼樣的靈。

Q5：如果真的受到惡靈糾纏，該怎麼辦？

請改變自己。人若持續沉迷於憤怒、嫉妒、仇恨、放縱等負面傾向，就容易吸引同樣頻率的不圓滿之靈。

反之，只要堅定意志、不接受祂們的影響，惡靈終究會知難而退。

Q6：別人可以幫我趕走惡靈嗎？

可以提供幫助，但真正的關鍵仍是自己。

高階靈提醒我們，天助自助者。若一個人始終不願改變，即使旁人再有能力（如法師、驅魔師、神職人員），也很難真正解除影響。

Q7禱告（或唸佛號等等）有用嗎？

《靈之書．揭開神、靈、命運、俗世、輪迴的729個生命解答：重新思考存在、死亡與人生的意義！》。圖／柿子文化提供

有，但不是只靠嘴巴。禱告確實能獲得善靈的協助，但如果只是口頭祈求，卻不願改變自己的思想與行為，仍然難以真正擺脫負面的影響。真正有效的禱告，是一邊祈求，一邊讓自己變得更光明。

鬼月不必驚慌失措，尊重但不過度執著於鬼月禁忌。「內心堅定不移，終究能甩掉任何牽制。」保持正念、改善自我，就是農曆七月最完美的護身符！

(本文摘錄自《靈之書．揭開神、靈、命運、俗世、輪迴的729個生命解答：重新思考存在、死亡與人生的意義！》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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