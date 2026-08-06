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今關公生迎立秋…專家示警「2類人」拜了沒用 還恐招厄

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今關公生迎立秋…專家示警「2類人」拜了沒用 還恐招厄

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
今天農曆六月廿四是關聖帝君誕辰，明天迎節氣「立秋」，正能量強，民眾可把握時機祭拜關公虔誠祝壽，為下半年開運。聯合報系資料照
今天農曆六月廿四是關聖帝君誕辰，明天迎節氣「立秋」，正能量強，民眾可把握時機祭拜關公虔誠祝壽，為下半年開運。聯合報系資料照

今天是關聖帝君聖誕，民俗專家廖大乙說，今年關公生隔日迎來「立秋」能量強，把握今天向關聖帝君祝壽，可開運，但要注意，不是每種人都適合拜關公，為非作歹、「小三」及「小王」等拜了也難獲庇佑；另行業不同，拜的關公也不一樣。

廖大乙指出，農曆六月廿四是關聖帝君聖誕，也就是今天，而明天適逢節氣「立秋」，兩個重要吉日相連，正能量強大，民眾若把握時機準備供品向關公祝壽，且虔誠祈求，可為下半年開運，對運勢有極大助益。

而因關聖帝君是忠義精神的代表，因此「黑白兩道都拜關公」，其中警察打擊犯罪、公正執法，關公會是很大的靠山；江湖人士講義氣也拜關公，但若行詐騙、暴力討債、逼良為娼等非法，即便天天拜也不可能得到護佑，還恐加速惡果報應。

他進一步表示，正因為關公最重視「仁、義、禮、智、信」，因此為非作歹之人，以及介入他人婚姻「小三」和「小王」等都不適合祭拜，畢竟關公若保佑心術不正之人，無異是讓自己「漏氣」，所以甚至會加速讓違背天理的人承擔應有果報。

此外，關公神像造型不同，職掌也不同，「文關公」手持「春秋」，適合準備國考、檢定考試或求升遷者；「武關公」手持青龍偃月刀，最適合生意人及工程從業人員；封神後端坐或騎馬的關公，適合業務工作者，依行業選對關公才更得其所哉。

廖大乙也提醒，今天拜關聖帝君可準備供品，建議可帶壽桃、發糕及4種當季水果去拜，象徵祝壽與步步高升，但要特別注意，不要拜番茄、芭樂等多籽水果。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

關公 立秋 運勢

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