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關公也是財神！命理師喊「3生肖」這天必拜...財運爆棚
小孟塔羅的宮小立老師表示，關聖帝君又稱恩主公，在佛教稱為「伽藍菩薩」，是護法神之一，民間的祭祀分為兩大財神，文財神趙公明，以及武財神關聖帝君。因此在8月6日關公誕辰當天，3生肖誠心禮拜，準備供品祭祀，最能夠得到關聖帝君眷顧、財運爆發：
◆馬：工作順利，增旺正財運勢。
◆虎：投資得利，快速累積財富。
◆狗，好運旺旺來，有機會獲得意外之財
宮小立老師強調，但無論哪種生肖，只要在這天誠心禮拜關聖帝君，一定都能得到眷顧跟保佑。
本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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