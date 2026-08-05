關公也是財神！命理師喊「3生肖」這天必拜...財運爆棚

商家與公司行號供奉關公，是華人社會熟悉的文化景象。每逢農曆6/24關公聖誕，許多人前往關帝廟祝壽，祈求事業順利、財運安定、貴人相助。關公信仰流傳近兩千年，從一位三國武將，如何逐漸成為跨越道教、佛教、儒家與民間信仰的重要神祇，所依靠的絕不只有「求財靈驗」。歷代人們真正敬仰的，是關公一生所象徵的忠、義、勇、信。這四個字聽來古老，放在今日代表的卻是人際、職場與商業世界裡的關係。

2026-08-05 14:21