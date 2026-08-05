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關公也是財神！命理師喊「3生肖」這天必拜...財運爆棚

聯合新聞網／ 文／小孟老師星座塔羅牌之清水孟
新竹市普天宮的關公神像高達120公尺，成為著名地標。聯合報系資料照片 黃羿馨
新竹市普天宮的關公神像高達120公尺，成為著名地標。聯合報系資料照片 黃羿馨

8月6日關聖帝君誕辰，3生肖拜完關公之後財運旺盛！

小孟塔羅的宮小立老師表示，關聖帝君又稱恩主公，在佛教稱為「伽藍菩薩」，是護法神之一，民間的祭祀分為兩大財神，文財神趙公明，以及武財神關聖帝君。因此在8月6日關公誕辰當天，3生肖誠心禮拜，準備供品祭祀，最能夠得到關聖帝君眷顧、財運爆發：

◆馬：

工作順利，增旺正財運勢。

◆虎：

投資得利，快速累積財富。

◆狗，

好運旺旺來，有機會獲得意外之財

宮小立老師強調，但無論哪種生肖，只要在這天誠心禮拜關聖帝君，一定都能得到眷顧跟保佑。

本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運 關公 財神 命理師

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關聖帝君就是關羽，生前因為忠義耿直聞名於世，在儒、釋、道三教中都有很高的地位，其生日是國曆8月6日。命理專家王老師在臉書發布影片，指出性格善良卻飽受欺負的人請在關公生日當天前去祭拜，並念七遍「關聖招財偈」，關公就能幫你討回公道，並保佑你的事業與財運一路順遂。

你該學的關公精神！8月6日武聖誕辰…命理師：快為自己做3件事

商家與公司行號供奉關公，是華人社會熟悉的文化景象。每逢農曆6/24關公聖誕，許多人前往關帝廟祝壽，祈求事業順利、財運安定、貴人相助。關公信仰流傳近兩千年，從一位三國武將，如何逐漸成為跨越道教、佛教、儒家與民間信仰的重要神祇，所依靠的絕不只有「求財靈驗」。歷代人們真正敬仰的，是關公一生所象徵的忠、義、勇、信。這四個字聽來古老，放在今日代表的卻是人際、職場與商業世界裡的關係。

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你常常人善被人欺嗎？。農曆6月24日關聖帝君聖誕，當天正逢國曆8月6日，命理師王老師提醒，平常越是善良的人，關公聖誕當天越應該去拜關公。

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在傳統民俗信仰中，神明誕辰通常被視為祈福求財與轉運的絕佳時機，吸引許多信眾前往參拜。命理專家王昆山老師日前在臉書粉專「王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略」分享，提醒民眾在明天8月6日關聖帝君誕辰這天，有特定幾類需求的民眾一定要記得把握時機誠心參拜，藉由關公的威靈庇佑來改善個人運勢與職場人際關係。

明關帝爺誕辰！化解小人該拜虎爺還是關公？命理師全說了

在命理學中，「小人」是指生活中偷偷扯後腿、搬弄是非或嫉賢妒能的人，在人們升遷或受矚目時經常遇到。命理專家王老師在臉書發布影片，針對想化解小人究竟要找虎爺還是關公的問題給出解答，關公治標、虎爺治本，假如已經在生活中遇到小人，祈虎爺幫助是最佳選擇。

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