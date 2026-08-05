明關聖帝君聖誕！命理專家點名「5種人」必拜：防小人、能招財

在傳統民俗信仰中，神明誕辰通常被視為祈福求財與轉運的絕佳時機，吸引許多信眾前往參拜。命理專家王昆山老師日前在臉書粉專「王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略」分享，提醒民眾在8月6日關聖帝君誕辰這天，有特定幾類需求的民眾一定要記得把握時機誠心參拜，藉由關公的威靈庇佑來改善個人運勢與職場人際關係。

王昆山特別點名了五種一定要記得參拜的人群，包括：月光族、做生意的老闆、業務、想爭鐵飯碗或考公職的人，以及最重要的第五種「常被小人欺負的人」。王昆山指出，職場上如果遇到慣老闆、被同事背刺、被搶功勞、被人抹黑，甚至在生活中遇到爛桃花的人，都非常適合趁著8月6日關聖帝君聖誕時前往誠心參拜，尋求心靈寄託與運勢轉機。

王昆山強調，關公並不只有警察或兄弟在拜，許多大老闆同樣非常虔誠地祭拜關帝爺。因為關公守護的不只是財富，更是正氣、信用與主持公道。王昆山也大方分享參拜秘訣，建議信眾參拜時可先念七次「關聖招財咒」：「關聖帝君威靈顯赫，招財進寶保護我安寧」。參拜時也要向關聖帝君誠心發願，承諾若心願達成會如何回饋社會與幫助他人，並將發下的誓願記錄下來。

最後，提醒信眾務必信守承諾，因為關公最重視「信用」二字。當一個人能從對神明守信用做起，自然能在生活中吸引到同樣注重信用的貴人、客戶與合作夥伴，進而讓職場人脈越來越好、商業合作越來越順利，事業也能長長久久。

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