8月13日鬼門開！鬼月22禁忌曝 別去老屋、別說這字「後果你會怕」

有些人個性不高調，人生卻總能走得比別人順一點；遇到麻煩時常有貴人幫忙，屢屢化險為夷。雖然也會經歷風雨，但是天生有避開是非的本事，加上做人坦蕩、處事圓融，讓小人很難靠近。搜狐網分享，以下4個星座，人生很順利，很少遇到小人和挫折，快看看有你嗎。

2026-08-05 09:18