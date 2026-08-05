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8月13日鬼門開！鬼月22禁忌曝 別去老屋、別說這字「後果你會怕」
8月13日鬼月登場！22禁忌一次看，小孟老師提醒農曆七月多吃米血、肉粽、南瓜、大蒜，可防止好兄弟入侵。
👻鬼月禁忌
1、不宜游泳：相傳跳水死的好兄弟倘若有冤屈的鬼魂，因為無法轉世輪迴，會找替身俗稱「抓交替」。
2、不宜看屋齡 30 年以上老房：相傳往生者會在鬼月回來以前居住過的住家徘徊，倘若你八字較輕容易沖煞感冒。
3、避免半夜到醫院：相傳往生者死前較多記憶在醫院，倘若家裡沒有恭奉祖先的後代，祖先回不了家容易徘徊在醫院。
4、避免傍晚到廟旁邊走動：相傳眾多枉死的好兄弟，因為找不到地方申冤會找廟宇神明協助，於是廟宇周圍會有較多好兄弟，因此一般宮廟不辦事。
5、不可喊鬼：鬼月不可直呼「好兄弟」為「鬼」。
6、夜晚不宜曬衣服：相傳鬼月好兄弟找不到地方去，會依附在潮溼衣服裡。
7、鬼月不宜持咒（即：念咒）：相傳鬼月持咒容易招來更多好兄弟來聽經，倘若你所持的是，具有「驅邪功效咒語」容易傷害到好兄弟。
8、半夜不宜大吼大叫：如果你鬼月大吼大叫，容易驚嚇到好兄弟，招致睡眠品質變差。
9、鬼月不宜隨意拍打前方人的肩膀：相傳鬼月拍打前方人的肩膀會嚇到人，導致前方人魂魄不穩，易招好兄弟入侵，導致失神。
10、鬼月晚上不宜吹口哨：因為吹口哨音頻叫趨於陰間頻率，比較容易招喚來好兄弟。
11、鬼月半夜不宜點檀香或薰香：香氣裊裊會吸引好兄弟前來環繞。
12、鬼月切莫拜陰廟：鬼月的陰廟會顯得更陰，因此鬼月拜陰廟八字太輕者容易撞鬼。
13、鬼月不宜在山間、空曠地拍照：近期相機畫素越來越清晰，容易在鬼月捕捉到好兄弟的影子。
14、不宜說死字：鬼月不宜一直說「死」這個字：以免惹怒好兄弟。
15、鬼月不宜玩試膽大會：喜歡冒險的年輕人喜愛在鬼月刻意玩試膽大會、碟仙、筆仙等，當心請神容易送神難。
16、不宜亂打電話：鬼月半夜時切莫撥打 13 個 7 或 0：以免接通的是往生者。
17、鬼月不易半夜看鬼片：當心好兄弟陪你一起看。
18、鬼月參加中元普渡切莫罵髒話：當心好兄弟在吃飯時，你不小心惹怒祂們，那就不好了。
19、鬼月到旅館時：記得放包艾草粉或鼠尾草，能幫助你一夜好眠。
20、鬼月動刀：儘量選擇白天對身體較好。
21、鬼月搬家入厝：儘量挑選正中午對運勢較好。
22、鬼月娶親：儘量避免傍晚放鞭炮，以免夫妻失和。
本文內容已獲 小孟老師星座塔羅牌之清水孟 授權，未經同意禁止取用轉載
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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