鬼月業力引爆！命理師提醒：「3生肖」 犯小人、意外血光恐找上門

農曆七月又俗稱鬼月，今年鬼月從8月13日開始，至9月10日結束。命理專家湯鎮瑋老師在臉書發布影片，分享在鬼月時「業力引爆」的3個生肖命格，這些生肖再此月份可能會有觸犯禁忌、犯小人與意外血光的問題，請凡事謹慎並聽從他人建議，也不要去太陰的場所遊玩，才能平安度過鬼月。

生肖猴（農曆一月份生）／別太鐵齒 聽從建議

屬猴的人在鬼月時請記得不要太鐵齒，有時你可能要堅持自己的原則，而聽不下去別人的建議，或是別人跟你說鬼月有什麼禁忌，你卻認為這些禁忌只是迷信的話，就很容易出狀況，請記得聽從他人的建議。

生肖鼠（農曆五月份生）／恐犯小人 交友謹慎

屬鼠的人在鬼月很可能出現犯小人的問題，有時候不是被人牽走，而是被鬼一直牽著走，此時就容易被冤親債主牽引，很可能會出現破財、觸犯法律的問題，請務必記住交友要謹慎，並且不要因為朋友邀約就去一些陰氣重的地方遊玩，容易影響到自身運勢。

生肖虎（農曆七月份生）／意外血光 不要求快

在鬼月時，屬虎的人很容易有意外血光的問題，尤其要小心車關，無論是走路還是行車都要格外注意安全，「千萬不要求快」，凡事都要慢慢來，抓好時間再出門，不要總是很趕，並且可以嘗試捐血與行善布施來化解危機。

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