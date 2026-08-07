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家中有他超幸福！「3星座」最照顧家人：有福同享、天塌下來有他扛
在日常生活中，如果身邊有一個體貼又熱心的家人，能夠為你處理大小事的話，想必生活會非常美滿。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中分享3個最會照顧家人的星座，快來看看他們是怎麼善待家人的吧！請參考太陽、上升、月亮星座。
TOP3 處女座／照顧家人 樂在其中
處女座的人總是很樂意為家人付出，在付出過程中，能夠確認他在家庭中的地位和存在感，出國旅遊也會帶很多東西回國，並不是要做批發，而是要分給親屬的，雖然往往會花費很多金錢，但處女座很樂在其中。
TOP2 天蠍座／責任心強 有福同享
天蠍座的人責任心非常強，不只會照顧長輩，也會照顧兄弟姊妹，無論他是第幾個出生，將來事業有成後，會去照顧家中的所有人。假如又是長女或長子的話，更是會把弟妹照顧得無微不至，無論家人遇到什麼困難都會挺生而出。
TOP1 巨蟹座／吃飽穿暖 溫馨相伴
巨蟹座的人無論男女，在照顧家人時都會帶有細膩的溫情感，會主動關心家人們有沒有吃飽、有沒有穿暖，做子女也會關心父母有沒有按時補充營養品，對他來說家人就是他的全世界，如果家中有一個巨蟹座的家人，便能夠體會到全方面的照顧，非常溫暖。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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