鬼門開後財運洗牌！命理師點名4生肖：偏財、投資運全面爆發

今年的鬼門開時間為國歷8月12日深夜11時，民間會準備供品祭拜地基主或好兄弟，以祈求平安順遂。命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享鬼門開時財運跟著開的4個生肖，就算這些生肖過往面臨小低潮，在鬼門開後運勢反而會水漲傳高，請好好把握難得增加財富的機會。

TOP4 生肖雞／找到貴人 財運旺盛

屬雞的人可以在鬼門開之後找到自己的貴人，而且還能夠順利找到適合自己投資的標的類股或是基金，幫助你賺到更多財富，無論是事業還是財運都會蒸蒸日上。

TOP3 生肖狗／偏財運旺 可小試手氣

鬼門開啟後，屬狗的人偏財運會非常旺盛，如果想要買刮刮樂、樂透這些偏財運的東西，可以小試手氣，但記住不要買太多，請根據自己的財力情況謹慎購買。

TOP2 生肖龍／投資理財 累積財富

屬龍的人如果之前在工作事業上無法突破，鬼門開後你在財運方面會出現很大的突破，能夠找到適合自己投資理財的方法，讓你慢慢累積財富。

TOP1 生肖兔／適合談心 股票反彈

屬兔的人如果想跟主管談論薪資，很適合在8月鬼門開之後談，能夠談到比較好的薪水，假如你有投資股票或基金，行情出現下滑的話，你會發覺鬼月之後容易「觸底反彈」，請把握好難得的機會。

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