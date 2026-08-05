周四關公生日！命理師點名1種人最受保佑：小人自動退散

關聖帝君就是關羽，生前因為忠義耿直聞名於世，在儒、釋、道三教中都有很高的地位，其生日是國曆8月6日。命理專家王老師在臉書發布影片，指出性格善良卻飽受欺負的人請在關公生日當天前去祭拜，並念七遍「關聖招財偈」，關公就能幫你討回公道，並保佑你的事業與財運一路順遂。

王老師指出，如果你性格很善良，但朋友或同事卻總是欺負你的話，8月6日請你一定要去拜關聖帝君，因為這一天正是關公聖誕。

王老師強調，關帝爺最照顧的就是善良、講義氣、卻總是默默忍受委屈的人，在三國時期，關公在前線奮戰時，原本的盟友東吳趁機奪取荊州，最終他兵敗於麥城，遭擒遇害。

所以關公一生中最痛恨背信忘義、落井下石的人，只要你行得正並心存善意，誠心地祭拜關公，祂就會成為你最強的靠山，不僅會守護著你，更能幫你討回公道，讓小人從你身邊退散，並讓更多貴人靠近你，無論是正財、事業都能一路順遂。

很多企業家或老闆也會虔誠地祭拜關聖帝君，祈求心有正氣、事業長長久久，當天參拜時記得先念七遍關聖招財偈：「關聖帝君，威嚇顯靈；招財進寶，護我安寧」，能量會變得更強。

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