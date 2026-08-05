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周四關公生日！命理師點名1種人最受保佑：小人自動退散

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家王老師建議性格善良卻飽受欺負的人在關公生日當天前去祭拜。圖／AI生成
命理專家王老師建議性格善良卻飽受欺負的人在關公生日當天前去祭拜。圖／AI生成

關聖帝君就是關羽，生前因為忠義耿直聞名於世，在儒、釋、道三教中都有很高的地位，其生日是國曆8月6日。命理專家王老師在臉書發布影片，指出性格善良卻飽受欺負的人請在關公生日當天前去祭拜，並念七遍「關聖招財偈」，關公就能幫你討回公道，並保佑你的事業與財運一路順遂。

王老師指出，如果你性格很善良，但朋友或同事卻總是欺負你的話，8月6日請你一定要去拜關聖帝君，因為這一天正是關公聖誕。

王老師強調，關帝爺最照顧的就是善良、講義氣、卻總是默默忍受委屈的人，在三國時期，關公在前線奮戰時，原本的盟友東吳趁機奪取荊州，最終他兵敗於麥城，遭擒遇害。

所以關公一生中最痛恨背信忘義、落井下石的人，只要你行得正並心存善意，誠心地祭拜關公，祂就會成為你最強的靠山，不僅會守護著你，更能幫你討回公道，讓小人從你身邊退散，並讓更多貴人靠近你，無論是正財、事業都能一路順遂。

很多企業家或老闆也會虔誠地祭拜關聖帝君，祈求心有正氣、事業長長久久，當天參拜時記得先念七遍關聖招財偈：「關聖帝君，威嚇顯靈；招財進寶，護我安寧」，能量會變得更強。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

命理師 關公 拜拜

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商家與公司行號供奉關公，是華人社會熟悉的文化景象。每逢農曆6/24關公聖誕，許多人前往關帝廟祝壽，祈求事業順利、財運安定、貴人相助。關公信仰流傳近兩千年，從一位三國武將，如何逐漸成為跨越道教、佛教、儒家與民間信仰的重要神祇，所依靠的絕不只有「求財靈驗」。歷代人們真正敬仰的，是關公一生所象徵的忠、義、勇、信。這四個字聽來古老，放在今日代表的卻是人際、職場與商業世界裡的關係。

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你常常人善被人欺嗎？。農曆6月24日關聖帝君聖誕，當天正逢國曆8月6日，命理師王老師提醒，平常越是善良的人，關公聖誕當天越應該去拜關公。

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在傳統民俗信仰中，神明誕辰通常被視為祈福求財與轉運的絕佳時機，吸引許多信眾前往參拜。命理專家王昆山老師日前在臉書粉專「王老師幫幫我 ·生活中的易經開運策略」分享，提醒民眾在明天8月6日關聖帝君誕辰這天，有特定幾類需求的民眾一定要記得把握時機誠心參拜，藉由關公的威靈庇佑來改善個人運勢與職場人際關係。

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在命理學中，「小人」是指生活中偷偷扯後腿、搬弄是非或嫉賢妒能的人，在人們升遷或受矚目時經常遇到。命理專家王老師在臉書發布影片，針對想化解小人究竟要找虎爺還是關公的問題給出解答，關公治標、虎爺治本，假如已經在生活中遇到小人，祈虎爺幫助是最佳選擇。

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關帝一生官場戎馬，封神後成為民間商場與幫會供奉之神，這恐怕是祂始料所未及！漢族民間傳說關帝是財神爺，這應是「商神」的誤解。世界歷史上有三大商人，分別是：猶太商、威尼斯商與漢族的晉商──山西商人，自堯舜時代起就是著名的商隊，關帝也是山西人，晉商自然供奉關帝，亦因晉商而得到商神的封號。

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