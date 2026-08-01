聽新聞
0:00 / 0:00
0803-0809唐綺陽星座運勢週報：巨蟹迎新任務 金牛有年下桃花
【唐綺陽星座運勢週報8/3-8/9】
重要星象：獅子能量強、火星衝刺、金星衝刺、水星衝刺
本週獅子能量強，眾人活動力高漲，運動賽事與消暑議題成焦點。火星衝刺，避免因急躁而失言及當心刀火意外。金星處女衝刺，關注整理與細節，週五金星進天秤。嘉惠開創星座。水星巨蟹衝刺，在溝通上若能更敞開與有建設性，則將成效斐然。本週行星全陽性，適合外出活動。
12星座個別影響：
牡羊：年輕一輩帶來新刺激，感情小心說錯話
處女：重新整理面對舊事件，感情停滯先多觀察
射手：適合當輔助型腳色，感情對方低潮是機會
水瓶：能力強也要有界限，感情要重視雙方公平
獅子：工作談判溝通成效佳，感情展現幽默更迷人
天秤：事業停滯期耐心等待，感情勿過度犧牲自我
天蠍：事業順利多寬待自己，態度高冷容易擋桃花
魔羯：工作利空宜稍作休息，感情展現誠意很重要
金牛：與年輕人靠近能獲益，感情有年下戀愛機會
雙子：工作成效佳有好消息，感情散發魅力吸引人
巨蟹：接獲新任務發揮所長，感情有新朋友相處愉快
雙魚：多把握談合約好時機，感情展現溫柔兩情相悅
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。