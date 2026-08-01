0803-0809唐綺陽星座運勢週報：巨蟹迎新任務 金牛有年下桃花

春節年假全家到紐西蘭旅遊，第四天到南島的農場，沒想到我的腳翻船了，腫得像麵龜。起因是我一看到滿坑滿谷牛羊，恨不得飛奔過去，眼前只有可愛的羊群，沒注意到腳下地勢，跌個狗吃屎，當下覺得痛不欲生。

2026-08-03 00:00