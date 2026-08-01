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0803-0809唐綺陽星座運勢週報：巨蟹迎新任務 金牛有年下桃花

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供
星座專家唐綺陽。圖／唐綺陽提供

唐綺陽星座運勢週報8/3-8/9】

重要星象：獅子能量強、火星衝刺、金星衝刺、水星衝刺

本週獅子能量強，眾人活動力高漲，運動賽事與消暑議題成焦點。火星衝刺，避免因急躁而失言及當心刀火意外。金星處女衝刺，關注整理與細節，週五金星進天秤。嘉惠開創星座。水星巨蟹衝刺，在溝通上若能更敞開與有建設性，則將成效斐然。本週行星全陽性，適合外出活動。

12星座個別影響：

牡羊：年輕一輩帶來新刺激，感情小心說錯話

處女：重新整理面對舊事件，感情停滯先多觀察

射手：適合當輔助型腳色，感情對方低潮是機會

水瓶：能力強也要有界限，感情要重視雙方公平

獅子：工作談判溝通成效佳，感情展現幽默更迷人

天秤：事業停滯期耐心等待，感情勿過度犧牲自我

天蠍：事業順利多寬待自己，態度高冷容易擋桃花

魔羯：工作利空宜稍作休息，感情展現誠意很重要

金牛：與年輕人靠近能獲益，感情有年下戀愛機會

雙子：工作成效佳有好消息，感情散發魅力吸引人

巨蟹：接獲新任務發揮所長，感情有新朋友相處愉快

雙魚：多把握談合約好時機，感情展現溫柔兩情相悅

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 唐綺陽

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