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農曆七月鬼門開！命理師警告「3生肖」防小人破財

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家提醒，農曆七月運勢起伏較大，部分生肖需特別防範小人與財務風險。圖／AI生成
命理專家提醒，農曆七月運勢起伏較大，部分生肖需特別防範小人與財務風險。圖／AI生成

今年的鬼門開時間為國曆8月12日深夜11時（即農曆七月初一子時），不少民眾已經開始注意相關民俗禁忌。命理專家王老師提醒，隨著農曆七月的到來，整體運勢將面臨一波重整與洗牌，其中特別有三個生肖在這個月份最容易遇到小人作祟，甚至面臨破財危機，務必提高警礙。

王老師在臉書粉專點名，農曆七月（申月）期間需特別留心的三大生肖包括：

生肖虎（寅申相衝）： 在職場與社交人際上較容易與他人發生摩擦或衝突；此外，出門在外及親自駕車時，務必特別注意交通安全

生肖豬（申亥相害）： 較容易招惹小人是非並產生不必要的誤會，若有金錢借貸或財務往來，務必謹慎審查與評估。

生肖馬（值太歲）： 正值本命年，個人情緒起伏較大，心理壓力也會隨之遞增。

此外，王老師補充指出，今年犯太歲的生肖還包含「鼠、牛、兔」，連同上述生肖，若近期有重大決策或投資規劃，策略上皆應以保守、穩健為上策。

面對農曆七月的運勢衝擊，王老師表示民眾無須過度恐慌，只要掌握低調做人做事、財務多看少動、多積德行善及虔誠中元普渡，便能有效降低煞氣，平穩順利地度過農曆七月。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆七月 生肖 交通安全 鬼門開 命理師 運勢 禁忌

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