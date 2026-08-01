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今觀音成道日宜開運 命理師卻說「不要求」...這2字才是關鍵

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
今天是農曆六月十九為觀世音菩薩成道紀念日（圖為新竹竹蓮寺）。聯合報系資料照
今天是農曆六月十九為觀世音菩薩成道紀念日（圖為新竹竹蓮寺）。聯合報系資料照

今天是觀音菩薩成道紀念日，命理師柯柏成說，觀世音成道日最好的開運法，不是祈求，而是「慈悲」，想求平安就先給人安心，求貴人先成為別人的貴人，求家庭和合先放下傷人的話，求福報就在能力內助人，與菩薩的慈悲頻率校正對頻，

柯柏成指出，觀世音菩薩有三大紀念日，均為傳統佛教及民俗上重大的節日，分別為農曆二月十九「觀音菩薩聖誕」、農曆六月十九「觀音菩薩成道日」、農曆九月十九「觀音菩薩出家日」，今天（1日）就是觀世音菩薩成道紀念日。

而觀世音菩薩代表「大慈大悲、聞聲救苦」，也因觀音菩薩不分貧富貴賤，只要眾生在苦難中一心稱名，皆能得到慈悲護念。這種救苦救難、慈悲如母的形象，與傳統文化重視孝道、慈愛及扶危濟困的文化十分契合，因此成為東方重要神祇。

他進一步表示，觀世音菩薩成道紀念日最好的開運法，不是向其祈求，而是學習菩薩的慈悲願行，與觀世音菩薩的慈悲頻率校正對頻，因此今天除了供奉祭拜，專心念誦心經、普門品、大悲咒或南無觀世音菩薩外，更關鍵的是「慈悲」2字。

簡言之就是「口唸觀世音，身行觀世音」，想求平安，就先給人安心；想求貴人，就先成為別人的貴人；想求家庭和合，就先放下一句傷人的話；想求福報，就在能力所及之處救人之苦。

柯柏成說，不妨把握今天完成一件幫助別人的善事，捐助弱勢、慰問病苦，或主動化解一段怨結，或是唸佛迴向家人、祖先、冤親債主及一切眾生。當我們聽見別人的苦，願意伸手相助的那一刻，自己便已與觀世音菩薩的慈悲願力相應。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

觀音 命理師 開運

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