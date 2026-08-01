太常算命恐「越算越薄」？命理師揭真相：真正毀運勢的是這事

在命理學中，「算命」代表根據一個人的出生時間或身體特徵，透過各式各樣的方式推理出一生中的運勢發展。命理專家湯鎮瑋老師在YouTube發布影片，指出雖然算命不會越算運氣越差，但千萬不能沒有自信，只要能結合算命老師給的大方向，確立功與防的界線，就能越來越好運。

湯振瑋老師開門見山地表示，命不會「越算越薄」，除非有一個特別的現象，就是算完命後突然變得非常沒信心，每天一直煩惱自己的命運為何如此差勁，然後算命老師講了結果後，又被他的話所影響，進而出現「左右為難」的感覺，才可能「越算越薄」。

湯鎮瑋解釋，其實算命主要是知道「大方向」，什麼時候會出現好運該去衝一波、什麼時候運氣較為低迷需要保守一點，主要的目的是讓自己明白「功與防的界線」，只要明白這個道理，你當然會越算越好運。

湯鎮瑋也曾分享2個簡單有效的轉運法，第一是「把房間打掃乾淨」，因為在居家風水中，房間往往代表著一個人的運氣；第二是透過「剪頭髮或染頭髮」的方式讓你的氣色發生改變，當你覺得諸事不順時，請把你的「三千煩惱絲」整理一下，也會提升整體運勢。

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