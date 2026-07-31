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蔡阿嘎「生肖+星座」馬年都犯沖？星座專家抽中1卦急勸：快做這事

聯合新聞網／ 綜合報導
星座專家艾菲爾老師以生肖與星座的角度分析蔡阿嘎事件。記者林怡秀／攝影
星座專家艾菲爾老師以生肖與星座的角度分析蔡阿嘎事件。記者林怡秀／攝影

網紅蔡阿嘎面臨AI畫家事件，之後又因回應方式與粉絲動員，引發更大的輿論風波，品牌也連帶受到影響。星座專家艾菲爾老師在節目《命運好好玩》中以生肖與星座的角度分析蔡阿嘎事件，並幫他抽了一個「雷山小過卦」，建議他謹慎行事，只要能保持低調與內斂，就能平安度過此次危機。

艾菲爾老師介紹，蔡阿嘎屬於是初代網紅，今年發生了一連串的風波，先是說小孩的問題，再來就是品牌有抄襲的疑雲，到底他能否順利度過此次風暴，是大家都很關心的問題。

艾菲爾說，蔡阿嘎的出生年月日是1984年7月21日，屬於巨蟹座、生肖屬老鼠，屬子的情況下，剛好今年馬年是午，產生子午沖，等於是他生肖的年份與今年流年衝突。

從命理學上來看，逢沖則破，首先是破財，再來是形象破滅，他的人設被流年的運勢所衝破，整體來說，他的形象一定會被影響到。求財也不可得，最差的情況下甚至會影響到家庭的和諧度和健康，要格外注意心血管的問題。

星座方面，今年第二次水逆發生在巨蟹座的天宮當中，是水逆的受災戶，所以事情無論真假，都會被無限放大，網友也可能被一些訊息所誤導，進而加深對他的誤解。

艾菲爾幫蔡阿嘎抽了一個卦，卦象叫做「雷山小過卦」，代表今年宜下不宜上、宜小不宜大，簡而言之就是「謹慎」。此外他太太本名姓李，名字叫做佩潔，「潔」字是水字旁，今年是火年，火沖水，所以會出現風波。

艾菲爾建議，他們夫妻今年下半年多行善，低調、內斂一點，面對網友的批評虛心接受，過了年底之後就能否極泰來。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 星座 命理師 蔡阿嘎 網紅

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