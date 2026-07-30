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健康拉警報？命理師曝下半年3星座要小心：恐過勞、壓力破表

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家許睿光老師分享3個今年下半年健康進入「警示股」的星座。圖／AI生成
命理專家許睿光老師分享3個今年下半年健康進入「警示股」的星座。圖／AI生成

每個人都希望自己身體健康，除了要定期參加健康檢查外，養成良好的作息更加關鍵。命理專家許睿光老師在節目《命運好好玩》中分享3個今年下半年健康進入「警示股」的星座，請參考太陽、上升、月亮星座。

TOP3 天蠍座／職場減壓 避免過勞

天蠍座的人往往力求表現，在職場上總是從早忙到晚、從晚忙到早，全身心投入到工作中，甚至忘記喝水、吃飯與上廁所，很可能出現過勞的狀況，請在工作之餘，也要好好吃飯、好好睡覺，並在日常生活中控制體重、鍛鍊肌肉。

TOP2 金牛座／長年累積 注意情緒

土星會進入到金牛的潛意識之宮，從小到大那些你不願意面對的負面情緒與壓力，會在下半年一一浮現，如果開始感受到情緒低落、吃不下東西、身體不舒服、甚至有一點意興闌珊的感覺，請多做運動並去做健康檢查，確認自己的健康是否有問題。

TOP1 牡羊座／責任過大 照顧心肺

牡羊座在中年時期往往承擔許多責任，既需要工作、養家還要付貸款，各式各樣的壓力持續累積，並且事情發展不如預期時，就會開始生悶氣，進而產生心血管方面的問題，下半年請要好好呼吸，有事情就要好好說出來、做深呼吸，放鬆身心身體才會越來越好。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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