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農曆七月3生肖易遇災厄！出國避衝突、慎防詐騙、血光災

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家廖美然老師在節目分享農曆七月時要特別注意的3個生肖。圖／AI生成
命理專家廖美然老師在節目分享農曆七月時要特別注意的3個生肖。圖／AI生成

今年農曆七月（鬼月）將於國曆8月13日開始，至9月10日結束。命理專家廖美然老師在節目《命運好好玩中》分享農曆七月時要特別注意的3個生肖，這些生肖恐有血光、破財或生病的情況，請盡可能保護好自己，並求平安，就能順利度過風風雨雨的七月份。

生肖虎／遠行出國 注意血光

在農曆七月，屬虎的人剛好要遠行出國，一定要注意血光之災與口舌是非，無論在機場或是在別的國家，都盡量不要跟人起衝突，出發前也建議可以去求個平安，不然很可能發生意外，比如去日本碰上撞人族或產生不必要的麻煩。

生肖兔／管好財物 留意詐騙

屬兔的人有盜賊星入命宮，家裡很可能遭小偷、或是走在路邊被他人搶走財物、抑或是遇到詐騙集團，因此七月份務必要保管好身上的錢財，並謹防身邊的人事物，避免財物損失。

生肖馬／注意身體 不去喪家

今年下半年午午相刑，馬就是午，請務必留意身體健康，可能昨天還好好的，今天就突然上吐下瀉或身體不舒服，也要盡量避免去醫院探病，此外七月份喪煞星特別重，請盡可能不要去喪家或參加告別式，否則恐怕會有血光之災。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢 農曆七月 鬼門開

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