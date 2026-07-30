全球下半年危機四伏？「王凱猝死、熊本大地震」、命理師預言全說中

農曆七月即將到來，有什麼事情需要特別注意呢？命理專家廖美然老師於6天前在節目《命運好好玩》中預測全世界下半年會發生什麼事，其中年輕人猝死、會爆發大地震都在影片發布後成真。

廖美然指出，現在已經進入到「大洗牌」的時期，無論是生活還是新聞上都會看到很多的變動或變換，在此期間，很多老字號的傳統行業或大企業都會面臨併購或倒閉的問題，整體而言就是洗牌的過程。

身體不好的也要格外注意，很可能會出現猝死的狀況，並且猝死的都不是老人家，而是年輕人，甚至是一些事業有為的社會名流，在下半年務必要照顧好自己的身體。

廖美然上述的提醒並非危言聳聽，實際上國內近日接連發生42歲牙醫師與43歲藝人王凱猝死事件，民眾們要多多關心自己的健康。

廖美然進一步指出，下半年是丙五年走到午運的部分，午火相刑相剋，加上還會碰上農曆七月，又恰好是血光驛馬星動，喪煞星非常重，所以在鬼門開時，請盡量不要去陰暗的地方、或是經常出意外的地方，更不要去鬼屋探險。

廖美然預言，如果七月有颱風襲擊台灣，將會帶來非常大的災損，可能引起大水災，無論是種植業還是養殖業都要特別注意。

下半年還要特別留意變種病毒，還有毒駕、酒駕的問題，民眾無論在生活上還是走在路上都要小心。

在農曆七月時，也盡量不要去探病、不要去喪家，因為類似的刑剋會影響到人們身上的磁場能量，進而產生其他負面的事情。待人處事方面，請盡可能對人和善，不要跟惡人糾纏，開車也要靜下心來，保持凡事「禮讓」的態度，就能夠平安。

國際局勢方面，極權與民主的爭鬥持續會存在，不會那麼快落幕，今年戰爭導致的船難也會很多，請盡量不要靠近發生爭端的地區。

此外，民眾用火用電都要很小心，今年是火厄年，下半年很可能會有氣爆的事件，請謹慎用火，否則生命財產很可能受到損害。

最後，9月份跟12月份要小心地震，今年地震的強度都比較大，盡量不要去山區或溪邊遊玩，即便在大都市也要小心建築物崩塌。

事實上，日本九州熊本縣於7月28日發生了芮氏規模7.1的強烈地震，證明了該預言的準確性。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。