快訊

郵輪旅遊不是訂好船票就夠！專家：登船前先做1件事還有機會省3成

最狂成年禮！台北阿嬤不到3天豪砸別墅送愛孫 揭密「美版台積村」買盤

司機員深夜倒臥浴室送醫不治 台鐵：協助治喪、爭取最優撫卹

聽新聞
0:00 / 0:00

女孩別嫁！3星座男不適合結婚...天蠍控制狂、他老假裝單身

旺好運／ 旺好運
結婚示意圖。圖／AI生成
結婚示意圖。圖／AI生成

有些人步入婚姻後，還是管不住自己內心的渴望，讓我們一起來看看「這些星座男」原來「不適合步入婚姻」！？

第三名：雙子座

雙子男即便是結了婚，旁人也會以為他還是單身，因為他們總是散發出一種自己還單身的假象，其實就是無法藏住內心想認識人或愛玩的心，除非他們遇到真命之愛，不然很難改掉這個習慣。

第二名：天蠍座

天蠍男是不會輕易踏入婚姻的，因為他們知道自己有強烈的控制欲與佔有慾，一旦步入婚姻，他們深怕就像是個監獄，不僅想要掌控大權，同時又想要有自己的生活隱私，所以通常天蠍男都蠻晚婚。

第一名：射手座

射手男本身就是愛好自由者，剛開始步入婚姻也許會很專情，但隨著時間的長久，心中那股不喜被束縛的想法又會跑出來，也會因此時常跟伴侶吵架，嚴重的話，甚至在外有別的對象。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

單身 結婚 星座

延伸閱讀

內心強大…「5星座」天選大女主！林志玲、王菲、孫淑媚星座上榜

三星座堅持「對的事」拚到底！ 射手追夢、牡羊熱血、他無所畏懼

台股坐大怒神超揪心！「12星座」誰最適合vs.最不適合玩股票

分手後難走出情傷！「3星座」需要漫長療癒期 巨蟹座上榜

相關新聞

女孩別嫁！3星座男不適合結婚...天蠍控制狂、他老假裝單身

有些人步入婚姻後，還是管不住自己內心的渴望，讓我們一起來看看「這些星座男」原來「不適合步入婚姻」！？

三星座堅持「對的事」拚到底！ 射手追夢、牡羊熱血、他無所畏懼

在人生關鍵時刻，有些人願意不顧一切、堅持到底，只因內心堅信自己的選擇正確。他們不是盲目衝動，而是深知代價，卻依然選擇為信念奮戰到底。這種能量來自內在的堅定與對真理的執著，不怕孤獨、不懼風險，哪怕身邊無人理解，也能勇敢前行。本篇揭曉在十二星座中，那些最有勇氣為理想孤注一擲的代表。

12生肖8月運勢一次看！有人迎好運 小心健康、破財危機

8月份的金氣漸漸旺盛，磁場的變動將為十二生肖帶來截然不同的機遇與挑戰，無論過去是順風順水還是歷經考驗，8月的五行流轉都將帶起一陣新的磁場能量，一起來看看，十二生肖在8月份裡的運勢分析。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。