女孩別嫁！3星座男不適合結婚...天蠍控制狂、他老假裝單身

有些人步入婚姻後，還是管不住自己內心的渴望，讓我們一起來看看「這些星座男」原來「不適合步入婚姻」！？

第三名：雙子座

雙子男即便是結了婚，旁人也會以為他還是單身，因為他們總是散發出一種自己還單身的假象，其實就是無法藏住內心想認識人或愛玩的心，除非他們遇到真命之愛，不然很難改掉這個習慣。

第二名：天蠍座

天蠍男是不會輕易踏入婚姻的，因為他們知道自己有強烈的控制欲與佔有慾，一旦步入婚姻，他們深怕就像是個監獄，不僅想要掌控大權，同時又想要有自己的生活隱私，所以通常天蠍男都蠻晚婚。

第一名：射手座

射手男本身就是愛好自由者，剛開始步入婚姻也許會很專情，但隨著時間的長久，心中那股不喜被束縛的想法又會跑出來，也會因此時常跟伴侶吵架，嚴重的話，甚至在外有別的對象。

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