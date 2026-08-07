七夕迎最強桃花！「3生肖」有望邂逅正緣、成功脫單

七夕向來被視為一年中最具浪漫氛圍的時刻，月老紅線牽動人心，許多人也期待在這段時間迎來新的戀情發展，有些生肖在七夕期間特別容易吸引好感與關注，讓自己順利脫單，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：雞

屬雞的人在七夕期間，外在魅力與自信感明顯提升，特別容易吸引他人的注意，他們本身注重形象與細節，因此在約會或社交場合中，常常給人乾淨俐落、很有吸引力的第一印象，在七夕期間，屬雞者的桃花多半出現在職場、人際圈或熟人介紹中，感情發展速度雖然不一定非常快，但穩定性不錯，只要願意放鬆一點防備心，就有機會慢慢發展，脫單成功的機率相當高。

第二名：猴

屬猴的人在七夕期間社交能量特別旺盛，因為本身個性活潑又擅長聊天，很容易在聚會或活動中成為焦點，他們的桃花多半來得快速又直接，可能在一次見面或短時間互動中就產生好感，在七夕期間，屬猴者特別容易透過朋友介紹、聚會場合或臨時出遊認識新對象，也有不少曖昧機會在輕鬆氣氛中自然發展，只要多主動一點，就容易從「聊得來」變成「有感覺」，脫單機率相當可觀。

第一名：蛇

屬蛇的人容易散發出一種低調卻吸引人的神秘氣質，能讓人產生好奇與好感，他們的魅力屬於「越了解越吸引」的類型，因此在七夕這種浪漫氛圍加持下，特別容易發展曖昧關係，屬蛇人的桃花多半來自細水長流的互動，例如長期聊天的對象突然升溫，或原本普通的朋友關係出現變化，甚至會在不知不覺中遇到真心欣賞自己內在的人，只要多一點回應與互動，很快就有機會脫單。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。