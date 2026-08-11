鬼門開倒數！「5星座」膽小到不行 風吹草動都能嚇到

農曆七月馬上就要來報到了，晚上走在路上是不是總覺得背後涼涼的？每到這個特殊時節，身邊總有幾個朋友開始疑神疑鬼，連去個洗手間都要拉著人陪。面對那些看不見的未知力量，有些人的防禦力根本瞬間歸零。馬上帶你來看看，到底有誰一到這段期間就會特別神經緊繃，甚至連恐怖片都得先拒絕往來！

TOP 5：金牛座

讓這群講求實際的人感到安心，看得見摸得著的美食絕對是第一首選。生活就是要平靜，任何無法用常理判斷的超自然現象，都會嚴重破壞那份好不容易建立起來的安全感。一聽到農曆七月要開門，腦海馬上自動撥放各種靈異傳說。晚上睡覺只要窗外有風吹草動，或是聽到樓上傳來怪聲，立刻嚇得杯弓蛇影，連起床喝水都猶豫半天。這份對未知事物的極度恐懼，全因太熱愛安寧日子，深怕被意外打亂步調。只要這段期間多去熱鬧陽光的地方走走，絕對能找回滿滿的踏實感。

TOP 4：獅子座

白天在朋友面前總是一副天不怕地不怕的大哥大姊模樣，拍著胸脯保證絕對會保護大家。千萬別被這種霸氣外露的假象給騙了，一到夜深人靜的時刻，這群愛面子的人絕對是第一個躲進被窩發抖的膽小鬼！為了維持眾人眼中無堅不摧的形象，就算心裡早就慌到不行，表面依然得故作鎮定，硬著頭皮走在最前面。這種極度愛逞強的性格，讓他們在這月份特別容易神經衰弱。聽到朋友講鬼故事嘴上喊無聊，回家卻要把全家燈光打開才敢睡。大方承認恐懼，反而會讓人覺得這份反差超級可愛喔！

TOP 3：處女座

凡事要求有憑有據的邏輯大師，遇到完全無法用科學解釋的靈異事件，那顆精密運轉的大腦就會直接宣告當機。習慣把生活周遭一切安排得井然有序，偏偏好兄弟完全不按牌理出牌。當發現自己無法用常理分析那些怪異現象時，焦慮感便瞬間狂飆，變得猶如驚弓之鳥般敏感。只要東西掉到地上，一定要找出物理原因，不然整晚都睡不著覺。這月份對這類人而言，簡直是一場打破規則的混亂期。建議暫時放下嚴格標準，保持敬畏的心順其自然度過，日子一樣可以過得優雅又順心。

TOP 2：巨蟹座

擁有著猶如雷達般敏銳的感知能力，周遭環境只要有一絲絲不尋常氛圍，馬上就能察覺到不對勁。這群極度需要安全感的人，對陰森森的地方有著天然抗拒力，路過昏暗小巷都會忍不住加快腳步。到了這個充滿禁忌的時節，豐富聯想力會把所有巧合放大，搞得自己草木皆兵。洗頭閉眼時總覺得背後有人，各種自己嚇自己的小劇場每天都在腦海瘋狂上演。多找幾位陽光開朗的朋友來家裡泡茶聊天，用充滿歡笑的熱鬧氣氛去沖淡不必要擔憂，絕對是幫心靈充電並平靜度過的最佳妙招。

TOP 1：雙魚座

說到腦內劇場最豐富的冠軍，絕對非這群浪漫主義者莫屬。擁有毫無邊界的想像力，就算只是冷風吹過，都能在腦海瞬間交織出恐怖大片。因為共情能力太強，聽過一次鬼故事，可怕畫面就會深深烙印在記憶裡。到了農曆七月，哪怕半夜看到窗簾飄起，也能讓他們嚇得魂不附體，立刻緊抱玩偶尋求慰藉。所有恐懼全來自那過於活躍的腦細胞，多看一些溫馨搞笑的喜劇片，把腦袋裡的畫面徹底洗牌，就能有效降低恐慌，讓笑容重新回到臉頰上喔！

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