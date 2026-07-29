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除草誤殺蛇夢見來索命 七旬男莫名臉部浮腫登記中元節超度蛇兄

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭清水岩寺總幹事陳慶福檢視登記參加普度的資料。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭清水岩寺總幹事陳慶福檢視登記參加普度的資料。記者簡慧珍／攝影

距離中元節還有一個月，彰化縣歷史建築社頭清水岩寺中元節梁皇超度消災法會的登記人數已破萬人，比去年同期提早半個月，寺方分析原因與大環境景氣不穩定，人心也不安定，期盼透過宗教儀式消災解厄甚至，獲得福報功德讓運勢更好。

社頭鄉民代表會主席陳慶福兼任清水岩寺總幹事，今表示，局勢和景氣越不穩定，藉由宗教祈求平安的人越多，截至昨（7月28日，農曆六月十五日）登記中元節法會的人數累計1萬0060多人，去年農曆六月底才達到萬人。

陳慶福說，寺方先前收到對岸信眾透過網路為陸星于朦朧、喬任梁在佛前「點燈」，今年有台灣信眾登記超度他們二人，此外，近日廣東省發生殘酷虐狗案，有5名台灣信眾登記超度母犬和3隻幼犬，愛心十足。

登記超度的理由不乏「靈異」，陳慶福表示，有一名年約70歲、顏面浮腫的信徒登記超度一尾蛇，登記後到清水岩寺主祀神明觀音面前跪拜半天，然後告訴寺方人員，數日前使用割草機除草誤殺一尾蛇，蛇頭幾乎被絞爛，翌日晚間夢見蛇來索命，夢中他被拖行，嚇醒後覺得臉部疼痛，照鏡一看腫得像「麵龜」，因此登記超度枉死的蛇。

陳慶福又表示，有一名信徒10年前登記超度牧場牲畜，從8場增加到今年50場，信徒要求身分保密，只說超度牲畜往生極樂世界「效果很好」，他的生意不但經營順利，總有機緣接手牧場；另有一對信徒夫婦登記超度病故女兒，第二天登記超度亡父，稱「昨晚夢見爸爸責問你們會超度女兒，卻忘了老爸。」

「農曆七月不是鬼月，是孝親月。」陳慶福強調，七月普度不是迷信，而是經由宗教儀式緬懷先人、死去的親友和生靈，祝福他（牠）們在另一個世界快樂生活，或是轉世擁有更好的生命歷程。

彰化縣社頭清水岩寺座落八卦山麓，被認為充滿宗教靈氣。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭清水岩寺座落八卦山麓，被認為充滿宗教靈氣。記者簡慧珍／攝影

中元節 彰化縣

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