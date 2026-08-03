0803-0809「血型+生肖」財運TOP5！夏日財氣大開 荷包迎來大豐收

收到上個月的夏季電費帳單，是不是嚇到差點把手搖飲都戒了？先別急著吃土，這禮拜的財運氣場可是準備來幫大家「大補血」啦！雖然天氣熱到讓人每天都想耍廢，但市場上的賺錢風向已經悄悄大洗牌，有些人就算躺在冷氣房裡，鈔票還是會自動找上門。不管你是想填補荷包破洞，還是希望能多存一筆秋季旅遊基金，這波強勢的財富能量絕對沒在客氣。趕緊滑下去看看，自己是不是這週被老天爺偷偷塞錢的超級吸金王！

TOP 5：血型AB型 + 生肖屬猴

本週AB型屬猴的朋友，剛踏入本週沒幾天就能感受到財運左右逢源，源源不絕的金錢驚喜會主動向你招手。穿梭在單身男女間的婚友社紅娘，這陣子你敏銳的直覺能完美湊對好幾組佳偶，不僅配對成功率極高，新人送上的答謝大紅包更是拿到手軟；每天在泳池畔緊盯水面的救生員，連日高溫讓戲水人潮大爆滿，連帶你的加班費與旺季津貼也跟著水漲船高，荷包瞬間長胖；而用心經營獨立書店的老闆，意外因為知名網紅推薦了店內的隱藏版選書，引發大批書迷前來朝聖狂買，單週營業額直接突破新高。這組的朋友，這期間請盡情展現你的獨特才華，所有心血都會化為實打實的黃金。下班後繞去彩券行買張刮刮樂，說不定能幫你迎來煥然一新的致富良機！

TOP 4：血型B型 + 生肖屬鼠

本週B型屬鼠的朋友，財氣彷彿搭上直升機，特別在週四過後，靈光一閃的點子都能點石成金迅速變現。躲在實驗室裡反覆測試的保養品配方師，你精心研發的夏季控油新品一上市就被瘋狂掃貨，驚人的分紅獎金直接讓存款數字往上狂飆；細心陪伴長輩的居家照服員，你無微不至的耐心讓家屬感動萬分，除了給予極高評價外，還會額外塞給你厚厚的車馬費來慰勞辛勞；而站在電影院第一線的售票員，這幾天適逢強檔大片連發，你光靠親切的笑容推銷爆米花升級套餐，就賺進了超乎預期的業績抽成。這組的朋友，只要穩穩發揮專長，金錢自然會如影隨形。建議在辦公桌上擺放一個小巧的撲滿，每天投一枚硬幣能讓你的聚財能量不斷放大！

TOP 3：血型O型 + 生肖屬虎

本週O型屬虎的朋友，賺錢的節奏無比流暢，只要在週三與週六大膽出擊，絕對能迎來滿載而歸的豐盛進帳。滿手油污的重機維修師傅，你俐落的神救援幫車友解決了環島途中的大麻煩，對方不但豪爽付清高額修理費，還在論壇上瘋狂幫你宣傳引來大批新客；透過牌卡指引迷津的塔羅占卜師，這幾天神準的解析讓問卜者豁然開朗，線上預約表瞬間擠爆，諮詢費用收得超級痛快；至於每天在社區群組裡喊單的團購主，眼光獨到挑選的在地限定美食，意外引發鄰居瘋狂加一，光是賺取中間的價差利潤就讓你樂不可支。這組的朋友，請乘風破浪去迎接所有挑戰，心血都會化為耀眼金幣。假日時換上亮黃色的上衣出門，能把好運磁場牢牢鎖在身邊！

TOP 2：血型B型 + 生肖屬狗

本週B型屬狗的朋友，財富氣流猶如裝了超強引擎，尤其在週二前後，過去的努力都會變成財源滾滾的鈔票。在國術館裡幫人舒緩筋骨的推拿師，精湛的手法讓長期痠痛的客人瞬間放鬆，口碑爆棚讓指定看診的掛號名單大排長龍，當月收入直接翻倍跳；頂著大太陽場勘的景觀設計師，你為豪宅庭院規劃的絕美植栽方案一刀未剪直接過關，業主開心地提前匯入鉅額尾款讓你資金大進補；而耐心幫長輩測試聽力的助聽器選配師，這陣子溫暖的服務態度讓老人家超級信任，一口氣買下最頂級的設備，高額業績獎金輕鬆落袋。這組的朋友，眼前的好運千載難逢，請毫無保留地展現才華。上班前喝一杯溫熱的黑咖啡，能讓你一整天都保持著精準的賺錢直覺！

TOP 1：血型A型 + 生肖屬兔

本週A型屬兔的朋友，這陣子的好運簡直銳不可當，特別在週末時段，你們的賺錢直覺會敏銳到令人咋舌。每天在機器旁揮汗的咖啡烘豆師，你精心調配的夏日配方豆意外大受好評，全台各地的咖啡店瘋狂下單，勢如破竹的訂單量讓你真正體會到數錢的快樂；拿著麥克風炒熱氣氛的展場主持人，這週末在大型展覽上的絕佳控場能力讓廠商大為讚賞，直接豪邁包下你年底的所有檔期，厚厚的訂金收得心花怒放；而專注穿針引線的刺繡工藝師，細緻入微的客製化作品在網路上被外國買家相中，對方用極高的報價直接買斷，外匯利潤雙殺賺飽飽。這組的朋友，財神爺正為你開路，請充滿自信全力衝刺。出門時在包包裡放一顆薄荷糖，清新氣息能幫你吸滿無敵財氣！

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