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看陳幸妤為母則強！「三星座」天生好媽咪…她和孩子當朋友

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陳幸妤育有三子，也曾出席母乳推廣活動，暢談母乳哺育經驗。聯合報系資料照片
陳幸妤育有三子，也曾出席母乳推廣活動，暢談母乳哺育經驗。聯合報系資料照片

媽媽是很辛苦的，而且要當一個好媽媽，其實不是一件容易的事情，讓我們一起來看看「哪些星座」是「好媽咪代表」！？

第三名：雙子座

雙子座的媽媽們是什麼話題都能夠與孩子交談，她們與孩子之間是沒有秘密的，雙子媽媽會用朋友的方式與自己的孩子相處，因此小孩與她們就不會有隔閡的問題。

第二名：牡羊座

牡羊座的媽媽們很希望自己的小孩能夠勇於挑戰、不怕冒險，這會讓孩子越來越茁壯，但牡羊媽媽有時候可能會和孩子們爭吵，但她們是很願意傾聽孩子的內心與開明的媽媽。

第一名：雙魚座

雙魚座的媽媽們是用愛的教育來教導小孩，雙魚媽媽也許不知如何教導孩子實踐夢想，但她們絕對會支持自己的孩子，陪著他們找到實踐與解決的方法。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 朋友 陳幸妤 媽媽

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今天（13日）迎來農曆七月初一，俗稱「鬼月」。依台灣傳統民俗，農曆七月有不少需要留意的禁忌，基隆護國城隍爺也特別提醒民眾，夜間活動、祭祀場合及日常行為都應更加謹慎。其中，生肖屬馬、鼠、牛、兔者，依今年丙午馬年的傳統說法屬於犯太歲生肖，鬼月期間更要留意自身安全，避免深夜獨自在外逗留。

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