8月份生命靈數分析：4號人桃花盛開 7號人清理傷痛 9號人輕鬆愉快

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供 圖／巧巧提供

生命靈數1 ／ 10宮．魔羯．太陽

整體運勢：腦袋清醒務實的本週期，一號人會需要經過一個「證明自己可以」的考驗，運勢開低走高，必須先排除障礙，然後才換得平衡；

但幸運的地方是，在承擔的過程間，能得到眾人的支持，能有挺身而出幫你說話的人，在經過證明自己的能力之後，能夠穩坐其位，由於人際關係往來良好，能夠透過資訊交換而得利，在這個月份所做的所有努力，都不會落空，能換回滿意的收益。

工作／學習狀況：在專業上能夠採取靈活的姿態，這段時間最重要的是掌握資訊，能夠因為知道得比別人多、消息來源可靠，而做出正確判斷，雖然主管或業主有些難搞，但你也能透過資訊收集、加上自行分析，而找出應對對方的最好辦法，最終得到認可，並非一般的認同，而是會被賦與獨特性的，對於升職、或是拿到更多案子，都是大加分的項目；

在學習上，呈現只要有問，就有意外收獲的走向，過去若有一直無法學會的東西，在這段時間會有新觀點進入，能有機會擺脫某個受困已久的學習困境。

愛情：單身者能有認識新朋友的機會，但這些人你一眼就能看懂「就是朋友」玩得開心、也聊得來，社交生活愉快，不過就是燃不起一點火花，少了一點感覺，這段時間跟你往來頻繁、良好的人當中，他們對你也是一樣的想法，一切都很好，但總覺得少了一點什麼。

有伴侶者，八月是關係和諧的週期，若不涉及內心陰暗面的話題，單純的只在日常相處、一般玩樂中，可說是相當開心，但對方滿需要自己時間的，所以會發現，見面時很開心，但不見面人就像蒸發般，毫無消息；

或是人可能在同一空間中了，你也還是會覺得對方在自己的世界，難以進入，不過這不代表關係轉淡，一號人在這段時間需要的，是多一點享受獨處的能力。

訊息指引：權杖侍者(R)＋權杖十

不是負荷，扛起的過程，是前往下個階段的必經，

不逃避時，便能舉重若輕。

生命靈數2 ／ 11宮．巨蟹．土星

整體運勢：知道該走出自我保護、清醒的本週期，看到財務有可為之處，也看得到機會向你招手，但離跨出自困的圈圈，還差一步，八月會不斷對你投擲正面的訊號，推著你做出決定；

一方面也是財務支出已經過多，金錢上真的有短缺，到需要去想辦法平衡的地步了，機會就恰好出現，但它只是「看起來你可以去爭取」，並非自己送上門塞到眼前的那種，二號人還是需要主動詢問，不過這些看似不確定的事，都會隨著你開口而塵埃落定，生活跟心情，都跟著谷底翻身。

工作／學習狀況：在專業上，原本為難你的那些人事物，聲音變得比較小了，在壓力明顯減輕的這段時間，二號人終於可以做自己想做的事，雖然心裡明白，卻還是不免反覆的思考到底要不要、可不可以，但這些都是多餘的考慮，其實你缺的只是先「確定自己就要這麼做」，然後就不要再動搖、也不要再猜別人會怎麼想了，先做，安全的路就會跟著出現；

若你有下定決心，明確的提出意見、或直接去做，成果就會越快展現，反之在未行動之前，仍會看到處處受限、進度停滯帶來損失，止損的鑰匙就在你手裡。

愛情：單身者其實也想擺脫眼前的孤單，那就不要再思考到底要不要、適不適當的問題了，在旁人眼裡的你，看起來超級疏遠、超難接近，你得先把社交面具摘下來，讓別人有機會可以找到跟你真的共通的話題，而不是永遠都繞在天氣跟其他無關緊要的事情上，本週期身邊是有觀望者的，但你要先願意開門，先看看眼前的人，才會從「可能」變成真實的際遇。

有伴侶者，對方很願意給你關心，也想給你更多回應，但你好像把自己的感情放得很遠，有很多糾結、猜測，都是你自己想破頭也不會有答案的，二號人對於感情的疑慮、想解決跟問清楚的問題、你猜不透對方的部份，都是該停止自己腦補、好好說出口、確認清楚的時候，把感情中的不確定都理清，對方也在等你。

訊息指引：錢幣十＋權杖六(R)

豐饒的一切正在前方等你，可能性從未遠離，

故事裡，只缺你。

生命靈數3 ／ 9宮．水瓶．冥王星

整體運勢：深知自己需要改變，路線在心裡已經非常清楚，外部的環境也支持你要前往的方向，已經把「行動」的必要性堆疊到最滿了，但三號人可能還在等，可是最後一層不明朗、內心的不確定感，是沒辦法靠著「等」就散去的，現在就是把想像落實的時候，你只要往前跨一點點，就會發現自己財務受到照顧、旁人也樂見其成的真相，還有你過度懷疑自己的多慮；

這是個提升自信跟視野的週期，你不該還把自己困在原地。

工作／學習狀況：八月會有個晉升、被看見的機會，而你在專業上有期待要完成的進度，在這個月實現的可能性也極高，幾乎是提案就會立刻被接受的程度，心裡的願景得以落實，資源也很容易湧入，三號人最不該做的，就是還在搖擺著「到底要不要說」這件事；

確實從外部環境看起來，大家都各有各的意見，卻又不說明白，導致狀況顯得很不明朗，但這就是你最好的機會，當你提出想法，便等同於把這片混亂吹散，眼前的美好風景跟收穫，就是屬於那個願意主動的你。

愛情：大家都能看到單身者美好的一面，這段時間彷彿自帶濾鏡的氣場，讓人目光焦點離不開你，三號人自己應該也察覺得到，機會就擺在眼前，只要釋放多一點訊號，就能展開劇情，但知道跟表現好像有點脫節，或許你覺得自己已經給出暗示，但通常是不太夠力的，讓別人不知道要不要更進一步，如果想擺脫單身，你還需要多放開一些矜持。

有伴侶者，對方在這段時間，可能用一種迂迴的方式表達，特別大方、特別一切都能自己處理，不需要麻煩你，但先別高興對方更懂得獨力自主了，這很可能只是包裝著「我很好」的外衣，實際上卻是「希望你猜中」的內裡，但別擔心，這不是太困難、或刻意為難你的考題，只需要你一點點以善意回應的拆穿，就能輕鬆讓關係處於穩定。

訊息指引：寶劍七(R)＋審判

命運正在召喚你回到軌道上，

尚未分曉的結局，正等著你。

生命靈數4 ／ 12宮．天蠍．南交點

整體運勢：固守在自認安全的範圍，會讓四號人看到外部的批評，在溝通跟人際上，呈現的困難，都是在提醒你「還有別條路走」的訊號，但這段時間的你，多數時候都是用「沒有啊，我覺得沒什麼問題吧」的刻意開朗，來忽視財務上的損失，或把一切不順都淡化處理；

但過程中，其實一直都有轉向、直接處理問題的機會，譬如直球的溝通、或是願意抓出問題、就能解決，一切都困在裝沒事，不動手做，八月的幸運與否，是操之在己，只看你願不願意。

工作／學習狀況：在專業上的表現雖不差，但卻不夠好，這點你可以從每次的提案、或是成果交出之後，外部長官、同事的反應就能看得出來，都還是有很多需要被討論、一再修改的地方，但四號人好像把這理解為「他們不懂啦，我覺得這樣很好啊」，實際上沒做太多改變，這是最危險的做法，因為它會讓你整個月忙了半天，卻不見有什麼進度、成就感也是低的，只能靠自我說服才能混過去；

而這段時間的幸運，其實就在這些反對跟指教裡，只要你能先承認錯誤、做出「真的修正」而不只是敷衍虛晃一招，進度跟成就感，都會重回你的手上。

愛情：單身者內心戲不少，在想像的部份是動力滿滿的，但在行動上卻是讓人完全摸不著頭緒，八月確實是桃花盛開的月份，你應該也感覺到了旁人對你的喜歡跟積極，這也是你可以有無限腦補的原料，但想像跟行動沒串在一起之前，都只會讓旁人止步於安全線之外，如果想要擺脫單身，可能需要少做點夢，而是老老實實的多說出幾個字，才能真的摘到桃花，而不只是一直在賞花或被賞的階段而已。

有伴侶者，在關係中跟對方躲貓貓，一樣是有一套自己想像好的劇情，但這些對方完全沒有收到，所以對你的不滿、懶得相處，只維持最低限度的出現，大概就是你的劇情，沒有邀請對方一起讀本，對方根本不知道你腦袋裝些什麼所致，雖然八月還不明顯，但這已埋下感情疏遠的危機，是四號人不得不慎的。

訊息指引：聖杯皇后(R)＋權杖一

不安高漲，早溢流出心的高牆，

一切還沒完，沒有投降的選項。

生命靈數5 ／ 6宮．獅子．天王星

整體運勢：信心低落，需要重建自信的八月，外來的雜音很多，情感的支援很少，或許五號人感覺到的都是拒絕、不被支持跟看好，這些聲音雖然真實存在，但不是「真實」會與你有關的，發出那些聲音的地方或人，就只是在供你分辨「這不是我要的、這不是我該去的地方」僅此而已；

當五號人不被這些聲音迷惑，就可以看到另一個截然不同的路線，那裡有獲得更豐厚金錢的可能性，還有各種你需要的穩定，你要的方向，得由你自己規畫，而不是跟隨多數的聲音。

工作／學習狀況：專業上有很高的自由度，這段時間對於需要聽令於他人者來說，主管或業主的態度反覆，不管你說什麼，他們總是有提出反對意見的空間，你解決得越積極，他們為反對而反對的力道就越大；

應付不完的，那也不是你該應付的，這段時間會被要求不斷的修改、而且沒有盡頭，做到最後你也會失去信心、開始懷疑自己，所以一開始就不需要當個聽話的順民，需要的是有所本的堅持自己的路線，為這個決定發聲，跟著忙到團團轉，或是用堅持換回自信，是五號人這個月份最重要的二選一。

愛情：單身者能擺脫過往的陰霾，迎來能照顧你、帶你前進的對象，對你特別關心的人將在八月出現，你或許也有感覺，但卻覺得不太可能有那麼好的事，理性與感性的拉扯，會讓五號人對新的機會裹足不前；

但這是區分心理陰影與現實的考題，你得把焦點放在眼前的相處，而不是不斷的拿過去或心中的預設立場來驗證，這是段值得投入的關係，前提是你願意。

有伴侶者在關係中，感覺到的是諸多的挑剔跟限制，這段時間伴侶可能以很多的規定、迂迴的方式來表現對你的在意，你可能也知道對方是出於關心，卻很難不在這些不斷的要求跟修正中迷失、開始懷疑起你們的感情；

比起糾結自己消化，你更需要的是把對方拉到跟你同樣的頻道上，直球的提出問題，來校正雙方落差太大的溝通頻率。

訊息指引：聖杯侍者＋聖杯四(R)

一定有你那一份，專屬於你的命定，

只管選定，然後前行，

迷霧都將隨之散去。

生命靈數6 ／ 10宮．魔羯．火星

整體運勢：全心投入在自己覺得有價值、喜歡的事物中，是這個月最大的幸福來源，也是因為這樣，所有溝通不良、煩惱、沒有回應，似乎都能夠被忽略或抵消掉，這是段靠著理念、心中願景活下去的辛苦時光，事情的走向都是繞了再繞，無法直線到達的，在人際中也有不少的糾紛跟刻意挑戰，但對六號人來說，卻沒有感覺到特別被折磨，先苦後甘的八月，堅持撐到月中月底，會將滿意的成果一次返還。

工作／學習狀況：工作量較平日繁重的八月，會有很多困難項目找上門，特別需要多方協調、也可能要不斷的開會、討論、猜對方的心態、還會需要屢屢修正，完全沒辦法有輕鬆的時刻，但六號人自己似乎是能看見，這些麻煩盡頭的美好長成什麼樣子，所以拿出一種雖難，但知道該、也會堅持到最後的毅力，在工作上動力全開，務實去做，確實能出現最好的結果；

這是讓名譽提升、更新的重要階段，在努力中的你或許也明白，雖然前半段會特別辛苦，但這些都是不會白費的。

愛情：單身者跟自己相處愉快，心裡有很明確的標準是好事，也是因為這樣，這段時間的爛桃花無法纏上你，確實會有些想蹭好處、或懷抱心機的人接近，但面對六號人的穩定，也無法很完整跟明確的表達，雖然暫時沒有擺脫單身的可能性，但能抱持寧缺勿濫的心情，就是最大的幸運。

有伴侶者，在關係中得靠著對對方的愛撐下去，這段時間關係品質不穩，對方萌生退意，對於相處興趣缺缺，或是明明見了面，卻還是困在自己的世界中，六號人會明顯感覺到對方的心不在焉，不太能夠進行深度交流；

雖然這不是段推進的週期，卻是適合關係重整、修正、再恢復穩定的時間，雙方都有機會重新評估關係是否繼續、跟未來如何繼續的問題。

訊息指引：錢幣二(R)＋隱者(R)

所有的為難都只為成就你，告訴你你可以，

一切在你主動選擇之後，將轉苦澀為甜蜜。

生命靈數7 ／ 4宮．牡羊．冥王星

整體運勢：無法有太多向外、或向前探索突破機會的八月，七號人會明顯感覺到受困的失落跟不安，這是段特別需要注意心理健康的週期，越是想動，可能會看到外在環境、跟現況不支持的反撲力道越強，比起拓展，更適合先把心給穩定住、專注在放鬆情緒，而不是「時間來不及了，為什麼現在還不」上面，才比較能帶來順利一點的事件發展；

在溝通難以對焦的這個月份，不需要說服，不需要進度，不需要找答案，省力就是最好的方向。

工作／學習狀況：在專業上能維持不錯的狀態，但這不代表「有做出什麼實際內容或進度」，指的僅止是「看起來延續了過去良好的形象跟既有成果」的方向，新的進展很難推進，但這跟你到底做錯什麼無關，這段時間最優先要擺脫的，就是這種罪咎感，請你好好的看看旁邊這些人，他們沒有想積極、沉溺在自己的世界裡、覺得自己是最該被同情跟照顧的人，這才是真相，你是無法催他們、或勸動他們的，你只能等他們這些過程自己過去，八月最適合「守好原本做出來的」部份，不被現況搞亂或更動，就是最大的成就了。

愛情：單身者外部環境混亂，大家都聚焦在自己悲傷低落的事件中，就算你遇見，也只是一些感情剛失敗的案例，在這個狀態下實在很難想像投入的可能性，只要不被他人情緒捲入，大概就是最大的成就了；

而七號人自己也處於較多情緒、較混亂的週期，往外拓展前，請先適度休息，把過去的童年、或情感傷痛都理清，才會帶來進入下個階段的可能性。

有伴侶者，在關係中的對方比較需要照顧，丟出不少情緒壓力的他，可能讓你覺得自己虧欠了對方什麼，但實際上更可能的只是他表達不清楚，所造成的誤會，你不能太認真，因為如果你接受了對方的負面，進而責怪自己，那兩個人都會身陷愁雲慘霧中，你必須保持清醒，先不被對方的低潮嚇住，是讓關係慢慢回穩的第一步。

訊息指引：寶劍騎士(R)＋惡魔

別執意前行，別覺得非要怎樣才算合格，

不存在的標準答案，你不需要誰的認可。

生命靈數8 ／ 7宮．射手．海王星

整體運勢：有許多人際問題需要處理的八月，你需要先準備好一個心情的轉換鍵，一秒切換、一秒抽離，無視對方，就是最萬用的保命符，只要掌握好這個動作，整個月的心情就都會是愉快的；

這些挑戰砲火並不猛烈，只是說一不是一，經常話中有話，如果你認真對待，那就只有被玩得團團轉的份，這段時間需要的很可能不是努力去做、或是善解人意，你比較需要的是專心的做自己跟躺平，就會知道其實這是段最不需要忙的月份了。

工作／學習狀況：在專業上比較難有目標，因為隨時會有突發狀況需要處理，很多時候焦點也不在「這個進度是否能完成」，而是在「某某人又不開心了，進度中斷」上面，但這反而是「最沒事」的時候，如果你看懂了就算你再想快，也快不起來，再怎樣都還是要等那些耍脾氣的人各自演完，也不一定馬上就有結論的真相，一個月很快就會過去了，這段時間低度配合著外部的混亂，期待有所進展的八號人，可以把多數的力氣放在你自己預定的內容上，能帶來最多的成果，兼個外快也是不錯的方向，這個月，就盡管愉快的當個薪水小偷吧！

愛情：單身者在桃花運勢上還不錯，能吸引一些職場的對象，但這些並非可以認真發展下去的人，只是你能感受到自己有被注意、有被欣賞，帶來自信累積，也是滿重要的生活調劑，至於不能發展下去的原因，當然是因為他們之所以看到你，是因為你好像很有自己的意見、節奏，他們看不懂、且有需要你幫忙的地方，一旦涉入會讓你滿麻煩的，你會知道只能看看而已。

有伴侶者，在關係中的對方態度轉冷，可能是工作繁忙、也可能是生活已經超載，沒有太多時間兼顧跟你的感情，對八號人來說，這像是一段短暫的假期，多數時間都回到你的手上，就算減少相處，也不感寂寞，調節良好；

而另一種發展就比較辛苦，對方是因為很多不滿而疏離，他可能對於為何這麼做、為何不想回答、不想見面，都沒辦法給出立即或明確的反應，這時候的八號人就沒辦法坐視了，你得先分清楚相處時間無法太多，背後的原因到底是什麼。

訊息指引：太陽(R)＋戰車(R)

快樂生於不聚焦、也不需要預設目的地，

少了目的，讓路給心情的餘裕。

生命靈數9 ／ 1宮．牡羊．海王星

整體運勢：自我感覺不錯的八月，好像能直面所有不開心的事，也能做出決斷，這是個能夠放下長期心理困擾的週期，一直沒有答案的事，你終於不再受制於他人，下了結論了，心情上迎來前所未有的輕鬆；

在人際關係上，仍會遇到一些想用情緒綁架你的人，需要你不斷的安撫或做出回應，是一件非常透支身心的事，但你應該知道，只要拒絕當濫好人，一句話就能讓一切平息，這段時間的愉快，是需要透過切斷來達成的，必要的時候，請不要手軟。

工作／學習狀況：能同時做好一件以上的事，也能融入團體、跟他人往來愉快，是這個月最幸運的地方，雖然工作內容上仍是處於難度高、需要高度當機立斷能力才能做好的，但對九號人來說，這個範圍的「難」是你喜歡的那種，所以不但不是負擔，還是成就感的來源，如果你喜歡這種「雖難，但能解決」的題目，那八月會讓你大大的感到滿足；

比較麻煩的不是事件，而是他人的情緒問題，因為你再難也都默默扛起的堅忍，會招來想依賴你的人，請記得無論如何都不能妥協，這個幫助，很可能是得不到感謝、還有機會被反咬一口的。

愛情：單身者在追求關係上，因為沒有所求，對旁人來說，這種輕鬆自然的姿態是最有吸引力的，所以如果願意多露臉，參加一些餐敘，或是多在可以發表意見的場合說話，都會有機會吸引到不錯的朋友，這段時間的重點就在「無為」，越是沒有目標的隨便說說、輕鬆應對，就會吸引他人目光，先從建立友誼為起點，是可以慢慢加溫的培養型桃花。

有伴侶者，行動力跟積極度都可以放緩一點，這是個讓對方帶你前進、好好表現的週期，尤其是如果你現在就覺得對方有點擺爛，那這更是你應該採取的優先動作，因為這些「放緩不管」，很可能就是被逼的，當你停止過份積極，才能讓出空間，讓對方有所作為；

八月拉近感情的要訣，反而是拉遠、疏離、把重點擺回自己身上，你先珍惜自己，接著才成為被對方珍視的對象。

訊息指引：錢幣九＋錢幣五

困住的只是心，不是真實的情境，

腦袋切換之後，一切便如新。

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