塔羅8月運勢占卜／你的好運會先出現在哪方面？感情工作都有可能？

進入8月，整體能量開始從7月的忙碌與推進，轉向整理與平衡。有些事情需要重新評估，有些關係也可能迎來新的理解。當節奏逐漸沉澱，你會更清楚什麼值得繼續努力，什麼則該慢慢放下。





這是一段調整方向、重新找回內在秩序的時期。科技紫微網透過塔羅占卜，陪你抽出專屬牌卡，看看2026年8月，你將在哪些層面迎來新的覺察與轉變。

【占卜小提示】：



1、請先深呼吸3次。



2、心中默念：「我的2026年8月運勢如何？」



3、憑直覺選擇最吸引你的一組牌。

圖片來源：科技紫微網

【占卜結果】

牌組 1：正義、權杖十逆位、寶劍六

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塔羅指引：「放下負擔，走向新的平衡。」



月初：正義牌象徵理性與公平。你可能需要做出一個重要判斷，或重新審視某件事情是否真的符合自己的原則。這段時間適合以冷靜與客觀的角度看待問題。



月中：權杖十逆位代表壓力開始減輕。過去一段時間背負的責任或負擔，可能逐漸被放下。當你不再什麼都自己扛，生活也會變得輕鬆許多。



月末：寶劍六象徵過渡與轉變。你可能會離開某個熟悉的環境，或在心態上完成一次重要的轉換。雖然過程不一定立刻輕鬆，但方向正朝向更平穩的未來。



8月可能發生的事：



1、做出理性且重要的決定



2、逐漸卸下長期壓力



3、離開舊環境或舊心態



4、生活走向新的平衡

牌組 2：權杖六、教皇、錢幣四

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塔羅指引：「穩定成長，但別忘了保持彈性。」



月初：權杖六象徵被肯定與成功。你可能在工作或某個領域得到好評，甚至成為眾人矚目的焦點。這是一段讓人充滿自信的時期。



月中：教皇帶來穩定與傳統能量。你可能會依循既有制度或前輩的經驗，讓事情穩定發展。與長輩、導師或專業人士交流，能帶來重要建議。



月末：錢幣四提醒你，當事情穩定之後，也可能出現過於保守的傾向。適度守成是好事，但若過於害怕失去，反而會限制新的機會。



8月可能發生的事：



1、工作或計畫獲得肯定



2、得到前輩或專家的指引



3、發展逐漸穩定



4、需要在穩定與開放之間找到平衡

牌組 3：錢幣九、隱士、寶劍五

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塔羅指引：「在獨立與內省中看清關係。」



月初：錢幣九象徵獨立與成就。你可能會感到生活逐漸穩定，對自己的能力與成果也更加有信心。這是一段享受成果與自我肯定的時期。



月中：隱士牌讓你開始思考更深層的問題。你可能想暫時遠離喧囂，專注於內在探索。透過閱讀、學習或沉澱，你會得到新的領悟。



月末：寶劍五提醒你，人際互動中可能出現意見衝突。這些情況不一定需要爭輸贏，有時候退一步反而能讓關係保持平衡。



8月可能發生的事：



1、感受到獨立與成就感



2、需要更多獨處與思考時間



3、出現人際摩擦或意見不同



4、學會在衝突中保持冷靜

牌組 4：聖杯六、寶劍三、死神逆位

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塔羅指引：「療癒過去，迎向新的開始。」



月初：聖杯六象徵回憶與舊情。你可能會遇見久未聯絡的人，或回想起過去的某段時光。這些記憶讓你重新思考某些情感。



月中：寶劍三帶來情緒上的觸動。可能是舊傷被再次想起，也可能是一段關係出現新的理解。雖然過程帶著些許心痛，但同時也帶來清醒。



月末：死神逆位代表轉變正在醞釀。你可能還沒有完全準備好告別過去，但內心已經開始慢慢放下。當你願意接受改變，新的可能也會逐漸出現。



8月可能發生的事：



1、與過去的人或記憶再次連結



2、情感上的釐清與釋放



3、面對舊傷帶來的成長



4、在放下中迎接新的階段

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