快訊

MLB／大谷翔平重返先發敲超前2分砲！擊球初速180公里怪力轟

黃崇仁辭世！華視當家花旦于珊當年息影下嫁… 40年寵妻成佳話

8批致癌苦茶油全來自「源春製油廠」！ 原料來源不明…食藥署報請檢警偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

塔羅8月運勢占卜／你的好運會先出現在哪方面？感情工作都有可能？

科技紫微網／ 科技紫微網
塔羅8月運勢占卜｜你的好運會先出現在哪方面？感情工作都有可能？(圖片來源：Shutterstock)
塔羅8月運勢占卜｜你的好運會先出現在哪方面？感情工作都有可能？(圖片來源：Shutterstock)

進入8月，整體能量開始從7月的忙碌與推進，轉向整理與平衡。有些事情需要重新評估，有些關係也可能迎來新的理解。當節奏逐漸沉澱，你會更清楚什麼值得繼續努力，什麼則該慢慢放下。

這是一段調整方向、重新找回內在秩序的時期。科技紫微網透過塔羅占卜，陪你抽出專屬牌卡，看看2026年8月，你將在哪些層面迎來新的覺察與轉變。

【占卜小提示】：

1、請先深呼吸3次。

2、心中默念：「我的2026年8月運勢如何？」

3、憑直覺選擇最吸引你的一組牌。

圖片來源：科技紫微網

【占卜結果】

牌組 1：正義、權杖十逆位、寶劍六

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：「放下負擔，走向新的平衡。」

月初：正義牌象徵理性與公平。你可能需要做出一個重要判斷，或重新審視某件事情是否真的符合自己的原則。這段時間適合以冷靜與客觀的角度看待問題。

月中：權杖十逆位代表壓力開始減輕。過去一段時間背負的責任或負擔，可能逐漸被放下。當你不再什麼都自己扛，生活也會變得輕鬆許多。

月末：寶劍六象徵過渡與轉變。你可能會離開某個熟悉的環境，或在心態上完成一次重要的轉換。雖然過程不一定立刻輕鬆，但方向正朝向更平穩的未來。

8月可能發生的事：

1、做出理性且重要的決定

2、逐漸卸下長期壓力

3、離開舊環境或舊心態

4、生活走向新的平衡

牌組 2：權杖六、教皇、錢幣四

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：「穩定成長，但別忘了保持彈性。」

月初：權杖六象徵被肯定與成功。你可能在工作或某個領域得到好評，甚至成為眾人矚目的焦點。這是一段讓人充滿自信的時期。

月中：教皇帶來穩定與傳統能量。你可能會依循既有制度或前輩的經驗，讓事情穩定發展。與長輩、導師或專業人士交流，能帶來重要建議。

月末：錢幣四提醒你，當事情穩定之後，也可能出現過於保守的傾向。適度守成是好事，但若過於害怕失去，反而會限制新的機會。

8月可能發生的事：

1、工作或計畫獲得肯定

2、得到前輩或專家的指引

3、發展逐漸穩定

4、需要在穩定與開放之間找到平衡

牌組 3：錢幣九、隱士、寶劍五

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：「在獨立與內省中看清關係。」

月初：錢幣九象徵獨立與成就。你可能會感到生活逐漸穩定，對自己的能力與成果也更加有信心。這是一段享受成果與自我肯定的時期。

月中：隱士牌讓你開始思考更深層的問題。你可能想暫時遠離喧囂，專注於內在探索。透過閱讀、學習或沉澱，你會得到新的領悟。

月末：寶劍五提醒你，人際互動中可能出現意見衝突。這些情況不一定需要爭輸贏，有時候退一步反而能讓關係保持平衡。

8月可能發生的事：

1、感受到獨立與成就感

2、需要更多獨處與思考時間

3、出現人際摩擦或意見不同

4、學會在衝突中保持冷靜

牌組 4：聖杯六、寶劍三、死神逆位

圖片來源：科技紫微網

塔羅指引：「療癒過去，迎向新的開始。」

月初：聖杯六象徵回憶與舊情。你可能會遇見久未聯絡的人，或回想起過去的某段時光。這些記憶讓你重新思考某些情感。

月中：寶劍三帶來情緒上的觸動。可能是舊傷被再次想起，也可能是一段關係出現新的理解。雖然過程帶著些許心痛，但同時也帶來清醒。

月末：死神逆位代表轉變正在醞釀。你可能還沒有完全準備好告別過去，但內心已經開始慢慢放下。當你願意接受改變，新的可能也會逐漸出現。

8月可能發生的事：

1、與過去的人或記憶再次連結

2、情感上的釐清與釋放

3、面對舊傷帶來的成長

4、在放下中迎接新的階段

【延伸閱讀】

【嚴選批算】2026年你將迎來哪些轉變

【奇門秘術】論事業天命與投資運

科技紫微網

運勢 塔羅 占卜

延伸閱讀

塔羅7月運勢占卜／你的突破點會在哪裡？有些機會已經悄悄來了

7、8月星座運勢(上)／告別混亂…金牛不再逆風、巨蟹更愛自己

大暑運勢出爐！12星座好運排行 處女專業受肯定、天秤認識新人、第一名正財超旺

大暑節氣來了！命理師點名「5大吉運生肖」掌握下半年運勢

相關新聞

今觀音成道日宜開運 命理師卻說「不要求」...這2字才是關鍵

今天是觀音菩薩成道紀念日，命理師柯柏成說，觀世音成道日最好的開運法，不是祈求，而是「慈悲」，想求平安就先給人安心，求貴人先成為別人的貴人，求家庭和合先放下傷人的話，求福報就在能力內助人，與菩薩的慈悲頻率校正對頻，

塔羅8月運勢占卜／你的好運會先出現在哪方面？感情工作都有可能？

進入8月，整體能量開始從7月的忙碌與推進，轉向整理與平衡。有些事情需要重新評估，有些關係也可能迎來新的理解。當節奏逐漸沉澱，你會更清楚什麼值得繼續努力，什麼則該慢慢放下。 這是一段調整方向、重新找回內在秩序的時期。科技紫微網透過塔羅占卜，陪你抽出專屬牌卡，看看2026年8月，你將在哪些層面迎來新的覺察與轉變。 【占卜小提示】： 1、請先深呼吸3次。 2、心中默念：「我的2026年8月運勢如何？」 3、憑直覺選擇最吸引你的一組牌。 圖片來源：科技紫微網 【占卜結果】 牌組 1：正義、權杖十逆位、寶劍六 圖片來源：科技紫微網 塔羅指引：「放下負擔，走向新的平衡。」月初：正義牌象徵理性與公平。你可能需要做出一個重要判斷，或重新審視某件事情是否真的符合自己的原則。這段時間適合以冷靜與客觀的角度看待問題。月中：權杖十逆位代表壓力開始減輕。過去一段時間背負的責任或負擔，可能逐漸被放下。當你不再什麼都自己扛，生活也會變得輕鬆許多。月末：寶劍六象徵過渡與轉變。你可能會離開某個熟悉的環境，或在心態上完成一次重要的轉換。雖然過程不一定立刻輕鬆，但方向正朝向更平穩的未來。8月可能

【塔羅測驗】考慮結婚必算！婚姻是你的好運轉折點？

有人說，結婚就像是第二次投胎。選擇走入婚姻，其實就是選擇了一個特定的人生方向。當然現在的人已經不一定要結婚，但不可否認的是，選到對的人，的確能開啟一段全新的幸福旅程。想知道結婚會不會成為你的好運轉折點？就跟著科技紫微網一起來占卜吧！ 占卜規則：１、先閉上眼睛，靜心３０秒鐘。 ２、在心中默默念著：「結婚會是我的好運轉折點嗎？」 ３、憑直覺選擇下面一張牌。 圖片來源：科技紫微網 占卜結果： 選牌１：權杖國王 圖片來源：科技紫微網 權杖國王象徵一個心智成熟且有能力的人，言行比較坦率、正直，但是個性不太感性或浪漫。結婚之後，你的另一半會在金錢、事業、甚至人生規劃上對你產生不小的幫助，在對方的鼓勵和支持下，你會變得更有目標感與方向感，甚至會去做一些之前敢想不敢做的事情。 但需要注意的是，權杖國王也是塔羅牌的四個國王中，最沒有耐心的一個。在兩性關係裡，這樣的人通常都有點強勢或武斷，容易以自我為中心。 選牌2：聖杯二 圖片來源：科技紫微網 這是一段非常有利於個人發展的婚姻關係，會讓你變得更加成熟與溫柔。聖杯二意味著完美的合作，你們將會是志同道合的好夥伴，也就

8月財運大洗牌！「5星座」迎來吸金高峰 事業、偏財都有驚喜

進入8月，炎炎夏日不只氣溫飆高，賺錢的熱情也跟著沸騰起來！這個月的大環境充滿變動與驚喜，有人在職場上深獲老闆賞識，薪水直接三級跳；也有人靠著出外旅遊，意外發現商機大賺一筆。不管是靠人脈牽線、團隊合作，還是買張彩券試試手氣，四面八方都有鈔票等著你來撿。想知道在這個熱力四射的月份裡，誰能精準掌握致富密碼，讓荷包胖到合不攏嘴嗎？快來看看這份最新的8月財運排行榜，說不定你就是那個幸運兒！

8月愛情運勢TOP3！曖昧終於修成正果 這3星座戀愛運大爆發

8月，是愛情悄悄升溫的季節。想知道哪些星座能獲得愛神眷顧，在熱情的仲夏邂逅心動對象，或與伴侶共築堅固的堡壘嗎？快來跟著科技紫微網，看看本月愛情運勢最強的TOP 3星座榜單！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。