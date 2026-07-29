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台股坐大怒神超揪心！「12星座」誰最適合vs.最不適合玩股票

旺好運／ 旺好運
台股大跌，一片綠油油示意圖。記者林澔一／攝影
台股大跌，一片綠油油示意圖。記者林澔一／攝影

許多人靠著股票賺一筆，也許多人因為股票而淪落到負債，讓我們一起來看看「12星座」到底「適不適合玩股票」！？

牡羊座：

比較衝動的個性，適合做短線，長期投資會較沒耐性。

金牛座：

非常適合投資股票，懂得收，也懂得放，對理財有一套見解。

雙子座：

雖然很聰明，但個性總是搖擺不定，是投資的大忌。

巨蟹座：

不願意冒險的性格，缺乏安全感，建議可以小小的投資。

獅子座：

性子急了一點，不太適合當投資客，比較適合當老闆。

處女座：

很有耐性，且頭腦靈活，是很適合投資股票的星座之一。

天秤座：

總是會去聽聞各種消息，理性判斷，很有潛力能中個大彩。

天蠍座：

投資失敗還能再站起來，不怕輸的心態，總有一天會成功。

射手座：

過於粗心大意，很容易在投資市場上虧損一大筆金錢。

摩羯座：

很有實力與頭腦，只要能夠堅持到最後就能成功。

水瓶座：

喜歡投機比投資來的多，總是能靠小聰明大賺一筆。

雙魚座：

敏銳的性格，為股票投資加了不少分，算是很適合投資股票的人才。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 股票

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