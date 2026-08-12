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三星座諱疾忌醫！水瓶相信偏方、他一直忍「小病拖成大病」

旺好運／ 旺好運
圖為生病不舒服示意圖。圖／AI生成
圖為生病不舒服示意圖。圖／AI生成

在剛開始有疾病時，身體總是會發出一些警訊，如果沒有及時就醫，就很有可能會變成大病，讓我們一起來看看「哪些星座」容易「小病拖成大病」吧！？

第三名：雙魚座

雙魚座很害怕看醫生，對他們來說，如果生病了，能忍就忍，能不看就不看，他們很怕麻煩，也很膽小，因此當他們去看醫生的時候，情況都已經是非常嚴重了。

第二名：水瓶座

水瓶座很容易迷信各種偏方，用錯誤的方式治療病情，因此耽誤了治療的黃金時間，原本可能是小病，但因為迷信偏方，導致更嚴重了。

第一名：獅子座

獅子座的個性是非常鐵齒的，他們常常因為這樣的性格，在身體發出警訊時，不去就醫，而忽視專業，造成身體很大的負擔。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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星座 醫生

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