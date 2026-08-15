三星座容易被人牽著走…雙子吃軟不吃硬、第一名過分依賴

有時候相信自己是一件很難做到的事情，因為外界有太多的意見與聲音，這些都會影響到最後的決定，讓我們一起來看看「哪些星座」容易受到「別人的影響」吧！？

第三名：牡羊座

牡羊座其實很不願意被影響，但他們最後還是會被牽著走，他們必須要有勇氣去面對各種事情，這樣才不會一直受到別人的影響。

第二名：雙子座

雙子座吃軟不吃硬，只要你軟著來，他們很容易因為你的溫柔理性，而被你影響，在友情、愛情、親情上都是如此。

第一名：雙魚座

雙魚座缺乏獨立，他們總是依靠著別人，因此別人說什麼，他們就會去聽信，除非等到他們受到了某種刺激，不然很難改掉的。

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