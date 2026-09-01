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偶包很重三星座！隨時都在裝…1星座不讓別人看見失敗
「偶包」是「偶像包袱」的簡稱，指一個人太在意自己在別人面前的形象，表現得很不自然或放不開。旺好運分享偶包很重三星座，快看看你上榜沒。
第三名：天秤座
天秤座是很有自信的，他們總是裝的很低調，但其實想被大家稱讚，形象對愛美的他們來說太重要了，他們認為無時無刻都要是最美，最好看的。
第二名：處女座
處女座真的很在意形象，因此偶像包袱也是非常重，他們不允許自己失敗，為了維持高標準，他們下了很多功夫，就是不能夠出糗。
第一名：雙魚座
雙魚座的人很喜歡被捧上天的感覺，他們不喜歡自己的缺點被人識破，或不願意讓別人看見自己失敗，對他們來說，隨時保持最完美的一面，是非常重要的。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
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