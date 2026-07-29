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熊本強震「易經卦象全說中」！命理師：恐還有強震、新病毒現蹤

聯合新聞網／ 綜合報導
日本熊本縣嘉島町嚴重受損的「永旺夢樂城熊本」，攝於29日。歐新社
日本熊本縣嘉島町嚴重受損的「永旺夢樂城熊本」，攝於29日。歐新社

日本熊本28日發生芮氏規模7.1地震，「永旺夢樂城熊本」商場也傳氣爆，死傷未定。易經預言家高輔進老師就熊本地震進行易經占卜，提醒全球地震頻仍，除了日本京都至東京帶狀、地中海一帶尤其土耳其、大陸中區、中美洲附近，都可能有嚴重地震或爆炸發生。

易經預言家高輔進老師臉書分享熊本地震易經占卜，得到「復」卦，卦意「回復」，變化出「頤」，卦意「養之道持正」，太極空間得到「赤口」，卦意「麻繩自縛身」，顯示今年天災人禍亂象未解。

天災方面

老師指出，熊本地震卦象與台灣這兩天「新北」、「台南」雙地震，幾乎100%密合，差別是幸好並非「空亡」卦。台日卦象雖是幾乎雷同，卻因地點不同、範圍不同，而有不同的解釋。印菲紐澳等區域，也要注意火山爆發。

戰爭方面

老師說，卦象預言國際戰爭局面仍不穩定，以色列對美出現嫌隙，戰略難以配合，美以攻擊伊朗可能會後繼乏力，或攻擊波段時間拉長。

另一種可能，中國大陸很可能趁俄國戰爭時厚植實力，尤其科技相關機器人、無人機會崛起。俄烏、美以伊這兩地戰爭，甚至可能會有類化學武器出現，俄美兩強國要當心戰爭掏空國庫。

美期中選舉

美國期中選舉，川普共和黨敗象恐已現，如不及時調整，可能會遭受空前的挫敗。

新的傳染病

國際間恐有新病毒出現，恐發生大規模傳染，各國束手無策，甚至找不出病毒源頭，研判可能是人類新研發病毒株造成的災難。

國際市場

國際投資市場出現溫水煮青蛙情況，資金入袋為安，原則上2027年第一季資金才才有望逐漸進入市場。美國也可能再出手，請台日韓企業加碼投資美國，或是要求各國再買武器。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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