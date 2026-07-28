求職該拜那個神明？命理師：軍警拜玄天上帝、上班族要拜祂

畢業季來臨，不少已經畢業的大學生正在如火如荼地求職，希望謀求待遇符合期待的工作。命理專家王老師在臉書發布影片，針對不同類型的行業列舉出適合祭拜的神明，正在求職或打算轉職的民眾千萬不要錯過了！

王老師指出，如果希望自己求職順利，可以拜文昌帝君或土地公，假如要細分行業的話，不同神明的確有祂特殊照顧的行業，像文財神適合一般上班族、公務員或從事金融會計的人員參拜；武財神則適合老師、創業者或生意人祭拜；關公適合企業主管、軍警或金融業。

此外，土地公則適合店家、房仲、建商或自營業者等需要銷售的行業；虎爺同樣適合業務、保險、直播主或銷售；學生、老師或考生可以祭拜文昌帝君；媽祖很適合漁業、航運業或旅遊業等需要出國的行業。

玄天上帝則特別照顧軍人、警察、消防或保全等軍警行業；觀音菩薩特別適合如醫護、教師、社工等照顧型的行業；孔明則是行銷、企劃或顧問人員的首選；城隍爺特別照顧司法體系的人員；月老則照顧婚姻系統或人資；保生大帝適合醫護類人員祭拜；神農大帝則適合農業、餐飲或食品的員工，只要能找對適合的神明，神明就會保佑讓你的求職道路更加順利。

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