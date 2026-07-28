快訊

外交努力首露曙光！川普暫停美軍攻擊促成談判 伊朗阿曼都稱有進展

新冠疫情單周就診「暴增117.4%」 疾管署：新增42例重症、2死亡

食安會議大讚陳其邁敢講 盧秀燕：很多民進黨政治人物昧著良心不敢問

聽新聞
0:00 / 0:00

化解小人該拜虎爺還是關公？命理師：一個治標、一個治本

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家王老師針對想化解小人究竟要找虎爺還是關公的問題給出解答。圖／AI生成
命理專家王老師針對想化解小人究竟要找虎爺還是關公的問題給出解答。圖／AI生成

在命理學中，「小人」是指生活中偷偷扯後腿、搬弄是非或嫉賢妒能的人，在人們升遷或受矚目時經常遇到。命理專家王老師在臉書發布影片，針對想化解小人究竟要找虎爺還是關公的問題給出解答，關公治標、虎爺治本，假如已經在生活中遇到小人，祈虎爺幫助是最佳選擇。

王老師指出，犯小人時，虎爺能夠幫人們把小人趕走，而虎爺幫忙趕走小人的目的，當然是讓人們將時間留給真正重要的人。

關公通常手握一把大刀，小人一見到他的大刀，自然不敢靠近。而關公認為人們最需要做的事情是「自己的心」，不是別人的嘴巴，只要心中保持正氣，小人是傷不了你的。

王老師解釋，虎爺治「標」、關公治「本」，如果已經遇到小人，建議向虎爺祈求化解，而今年8月6日正是關公聖誕，民眾可以去祭拜關公，讓你能夠正氣長存、事業順遂，小人自然就遠離你了。

王老師也提醒，在祭拜神明的過程中，千萬不能借別人的香火點香，否則很可能把他人不好的運氣借過來。燒金紙的時候也不要折完直接丟進火堆裡面，金紙代表你給神明的心意，自己的心意務必親自用火爐點火，再將點燃的金紙丟進火堆中。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

拜拜 命理師 關公 虎爺

延伸閱讀

財神爺們有分工！命理師喊別拜錯：升官加薪、求業績、化解小人這樣拜

拜拜大忌！「別借別人香火」命理師示警：恐把壞運借回家

今大暑！命理師示警未來16天「全球仍混亂」勿衝動 開運法一次看

周日逢最強招財日！命理師教1招提升下半年財運：拿這物去曬太陽

相關新聞

不是小氣！4星座堅持「親兄弟明算帳」 借錢最好別找他

不少人認為，朋友之間互相幫忙是理所當然，但只要涉及金錢，往往就得「親兄弟，明算帳」，以免影響彼此感情。「搜狐網」指出，有4個星座面對借錢特別謹慎，即使是熟人、親友，也傾向先把規則講清楚，並非吝嗇，而是希望避免日後因金錢往來傷了情誼。

城隍爺生日別亂拜 專家示警：2類人拜了恐自投羅網

今天是農曆六月十五，是南投城隍爺生日。民俗專家廖大乙提醒，「城隍」是神明職稱，因此各地城隍爺生日不同，相同的是城隍爺賞罰分明，作姦犯科及犯官符者去拜是「自投羅網」恐受懲，而從事八大行業或江湖中人晚上再去拜較適合。

化解小人該拜虎爺還是關公？命理師：一個治標、一個治本

在命理學中，「小人」是指生活中偷偷扯後腿、搬弄是非或嫉賢妒能的人，在人們升遷或受矚目時經常遇到。命理專家王老師在臉書發布影片，針對想化解小人究竟要找虎爺還是關公的問題給出解答，關公治標、虎爺治本，假如已經在生活中遇到小人，祈虎爺幫助是最佳選擇。

不躲冷氣房！三星座天氣越熱…越有賺錢幹勁 第一名超自律

天氣越熱，這三個星座反而越有幹勁，完全不被高溫打敗，反而把握時機衝刺賺錢。他們有的靠自律穩扎穩打，有的靠目標燃燒動力，也有人將熱天當成展現實力的舞台，賺錢意願超高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。