化解小人該拜虎爺還是關公？命理師：一個治標、一個治本

在命理學中，「小人」是指生活中偷偷扯後腿、搬弄是非或嫉賢妒能的人，在人們升遷或受矚目時經常遇到。命理專家王老師在臉書發布影片，針對想化解小人究竟要找虎爺還是關公的問題給出解答，關公治標、虎爺治本，假如已經在生活中遇到小人，祈虎爺幫助是最佳選擇。

王老師指出，犯小人時，虎爺能夠幫人們把小人趕走，而虎爺幫忙趕走小人的目的，當然是讓人們將時間留給真正重要的人。

關公通常手握一把大刀，小人一見到他的大刀，自然不敢靠近。而關公認為人們最需要做的事情是「自己的心」，不是別人的嘴巴，只要心中保持正氣，小人是傷不了你的。

王老師解釋，虎爺治「標」、關公治「本」，如果已經遇到小人，建議向虎爺祈求化解，而今年8月6日正是關公聖誕，民眾可以去祭拜關公，讓你能夠正氣長存、事業順遂，小人自然就遠離你了。

王老師也提醒，在祭拜神明的過程中，千萬不能借別人的香火點香，否則很可能把他人不好的運氣借過來。燒金紙的時候也不要折完直接丟進火堆裡面，金紙代表你給神明的心意，自己的心意務必親自用火爐點火，再將點燃的金紙丟進火堆中。

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