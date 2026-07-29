這天鬼門開！命理師點名4生肖最易「卡到陰」：海邊、山上別亂去

今年年鬼月（農曆七月）從國曆8月13日開始，到9月10日結束，傳說當月鬼門打開，孤魂野鬼們會來到人間受到人們的普度。命理專家小孟老師在臉書發布影片，分享鬼月期間小心「卡到陰」的4個生肖，這些動物因為其居住區域的特性，在鬼月時容易出現麻煩，請不要擅自去河邊、山上、樹林或酒吧等地，才能安全度過這段時期。

生肖鼠、蛇

以上兩個生肖都是夜行性的動物，只有晚上才會跑出來活動與覓食，且都較為喜歡陰暗潮濕的環境，此特質很容易吸收到夜間的晦氣，較為容易煞到或卡到陰。加上這兩個動物喜歡待在洞穴中，陰氣本來就比較重，鬼月時千萬不要去海邊、河邊或山上，避免發生危險。

生肖猴

猴子居住的地方大多是樹林茂盛的場域，在風水學上，森林茂密的地方代表「陰氣重」，因此屬猴的人每逢鬼月總是容易生病感冒或身體不適，所以當鬼月到來時，請避開茂密的樹林或榕樹。

生肖豬

豬所處的地方通常比較汙穢髒亂，從前形容一個人居住的地方髒亂，都會說他住在「豬圈」裡，此特質在鬼月比較容易招陰，因此在鬼月時，屬豬的人請避開磁場混亂的地方，例如夜店、舞廳或酒吧，也要維持住家環境的整潔。

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