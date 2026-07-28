不是小氣！4星座堅持「親兄弟明算帳」 借錢最好別找他

不少人認為，朋友之間互相幫忙是理所當然，但只要涉及金錢，往往就得「親兄弟，明算帳」，以免影響彼此感情。「搜狐網」指出，有4個星座面對借錢特別謹慎，即使是熟人、親友，也傾向先把規則講清楚，並非吝嗇，而是希望避免日後因金錢往來傷了情誼。

雙子座重視人際互動的輕鬆自在，認為金錢往來容易讓原本單純的關係增添壓力。因此，他們通常不喜歡輕易借錢，也不希望因為金錢問題讓彼此陷入尷尬，寧願一開始就劃清界線，以維持長久且舒適的友誼。

天蠍相當重視信任感。他們認為，借貸關係若處理不當，可能成為破壞感情的導火線，因此傾向事先談妥條件與規則，不希望日後因金錢糾紛影響彼此信任。在他們眼中，這份謹慎反而是維護關係的一種方式。

至於向來重視家庭與朋友的巨蟹座，雖然願意照顧身邊的人，但對金錢往來依然抱持審慎態度。他們認為，即使彼此關係再親近，一旦涉及借還問題，仍可能造成心理負擔，甚至影響原本和諧的感情，因此更傾向先把帳目說清楚，避免日後產生誤會。

牡羊座個性直率，不喜歡拖泥帶水。他們認為，借錢應該從一開始就把金額、還款方式等細節談清楚，避免因一時心軟或不好意思開口，而讓雙方日後陷入尷尬。對牡羊座而言，坦率溝通比事後產生嫌隙更重要。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。