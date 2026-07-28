城隍爺生日別亂拜 專家示警：2類人拜了恐自投羅網

今天是農曆六月十五，是南投城隍爺生日。民俗專家廖大乙提醒，「城隍」是神明職稱，因此各地城隍爺生日不同，相同的是城隍爺賞罰分明，作姦犯科及犯官符者去拜是「自投羅網」恐受懲，而從事八大行業或江湖中人晚上再去拜較適合。

廖大乙指出，今天是南投城隍爺生日，當地舉辦城隍祭，不少民眾前往祝壽，也有遶境及慶典活動，但並非全部的城隍爺生日都在農曆六月十五，因為「城隍」是神明界的職稱，不是指單一神祉，所以全台各地城隍爺生日及名稱也不太一樣。

而在全台各地的城隍，有的叫「都城隍」、有些稱「府城隍」，也有「縣城隍」；農曆生日的話，南投城隍爺在六月半，台南府城城隍生日則在五月十一，台北霞海城隍是五月十三日，新竹都城隍為十一月廿九等，各有各的生辰，明顯不同。

他進一步表示，城隍爺生日雖不同，但相同的是，城隍爺嫉惡如仇、賞罰分明，若向其祈願，祂會先請差爺去調查功過，若平時有些小過錯，建議祈願前要先懺悔；至於作姦犯科或犯官符之人去拜城隍，等於是「自投羅網」，恐會受到懲罰。

此外，拜城隍可準備餅乾、糖果或有吉祥寓意的時令水果，但若其行業有忌諱水果就別拿去拜，像警消、醫護等就不要拜「鳳梨（旺來）」，而拿香拜城隍時，記得「吉包凶」讓左手包右手為宜，而從事八大行業或江湖中人則建議晚上再去拜。

廖大乙也提到，各地城隍爺生日多有慶祝活動，南投近日就很熱鬧，而因南投位居台灣地理中心，加上城隍誕辰落在六月半，「六」在宗教民俗為改變之數，若上半年不太順，希望改變下半年運勢，不妨把握今天到南投拜城隍，將有所助益。

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