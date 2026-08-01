殺破狼週運勢／2星座人緣極佳 獅子工作命運大翻轉

殺破狼2026年8月3日～8月9日12星座運勢

白羊座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的水星相位良好，會有時間徹底打掃居住環境，將不需要的東西斷捨離，生活清爽許多。某些白羊座與家人一起旅行，到很多有名的景點朝聖。

本週須注意的部分

感情運方面，金星進入感情宮位，受到海王星影響，在戀愛宮位的木星受到在人際關係宮位的冥王星影響，陷入三角關係中，不論自己是第三者，或是有其他曖昧對象的人，容易陷入兩面難為的處境。

交通運方面，天王星與火星持續在交通宮位行進，交通工具故障頻頻，花很多錢維修。外出當心發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，搭乘大眾運輸系統或走路都需注意交通安全。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到在感情宮位的木星影響，不要透露自己的情感問題給朋友，可能會發現對方在同儕間八卦你。某些白羊座切勿介入他人情感問題，容易公親變事主。

金牛座：

整體運勢

旅遊運佳，水星在旅遊宮位順行，相位良好。到外地旅行，總是會遇到熱心的人讓你搭便車，載你一程，順利抵達想去的景點朝聖。某些金牛座會因為特殊身份，交通票券的位置被升等。

家宅運方面，太陽與木星齊聚家宅宮位，與家人會計劃一起旅行，共享天倫之樂，某些金牛座會想購置房地產或搬家，目前正在物色適合的物件，可找到價錢合適，環境條件不錯的居所。

本週須注意的部分

工作運方面，金星進入工作宮位，受到海王星影響，手上的業務暫時結束，暫時可以休幾天假，會比較慵懶，每天宅在家中滑手機與睡覺。某些金牛座工作出現嚴重的錯誤，被更換成了壓力較低的職務。

金錢運方面，天王星與火星齊聚金錢宮位，有許多突發狀況不需花錢解決，生活費用拮据。某些金牛座消費上發生糾紛，實在懶得跟人計較，只好摸摸鼻子賠錢了事。

雙子座：

整體運勢

金錢運佳，水星在金錢宮位順行，相位良好，該入帳的資金到位，手頭較為寬裕，會好好規劃目前的資金，讓錢都花在刀口上。某些雙子座會善用各種折價券，買到物超所值的東西。

感情運方面，金星進入戀愛、娛樂宮位，與喜歡的人一起約會，享受兩個人共處的美好時光。某些雙子座則是抽到偶像演唱會或任何活動的票券，儘管荷包大失血，也覺得值得。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到金星影響，和某個朋友的相處充滿了曖昧氛圍，對方似乎有意發展更進一步的關係，但你並不想破壞兩人的友情，也不知該怎麼處理這樣的關係。

健康運方面，天王星與火星持續在命宮行進，當心病毒感染，引發扁桃腺發炎。火氣較大，容易長痘痘或嘴破。注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，木星與太陽齊聚在金錢宮位，薪資待遇受到調整，收入增加許多。但由於木星受到在財務宮位的冥王星影響，不要把存款全都投入投資市場，容易血本無歸。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，會買新的傢俱或電器，生活煥然一新。某些巨蟹座則是會想為家裏重新裝潢，使得居住空間更為舒適，正著手請設計師或裝潢業者評估如何施工。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚在志業宮位，轉換到一個新的領域，但工作內容有點無趣，儘管待遇不錯，卻覺得現在的工作不是自己的歸屬。某些巨蟹座升職為主管，但做的事情跟過去沒什麼兩樣，還需要帶新人，工作量更大。

健康運方面，水星在命宮行進，當心病毒感染，引發呼吸系統發炎。冥王星在疾厄宮位行進，多攝取水分，注意泌尿系統的問題，行房不宜過於頻繁，容易引發陰部病變。

獅子座：

整體運勢

旅遊運佳，金星進入旅遊宮位，會入住在秘境中的高級旅店，享受奢華的設施與服務，身心靈獲得療癒。某些獅子座會搭乘遊輪與觀光火車，在舒適的空間中大啖美食，並欣賞窗外的美景，遠離塵囂。

工作運方面，木星與太陽齊聚命宮，日蝕能量逼近，在職場原本受盡委屈，能力不受重視，一個契機讓命運大幅翻轉，成為炙手可熱的當紅炸子雞。某些獅子座則是轉職到更適合自己的領域發展。

本週須注意的部分

感情運方面，在命宮的木星受到在感情宮位的冥王星影響，不再被伴侶情緒勒索，走出一段不健康的關係，找回自我。感情穩定的獅子座，情感對象因為自己控制欲太強，向你提出分手，這段時間最好低調一些，避免發生衝突為佳。

健康運方面，木星與太陽齊聚命宮，日蝕能量逼近，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀千萬不要大意。代謝能力較差，容易發福，並注意人身安全，以及突發性的疾病。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的水星相位良好，有許多與朋友八卦聊天的愉快時光，交流出許多重要的情報。某些處女座則是很多人常來諮詢你的意見，常常與人溝通，打開他人的盲點。

金錢運方面，金星進入金錢宮位，手頭較為餘裕，會吃些昂貴的餐廳或是買些小廢物犒賞自己。某些處女座薪資獲得微調，或是因為經常加班，領到許多額外的加給。

本週須注意的部分

工作運方面，火星持續在志業宮位行進，同時在工作宮位的冥王星受到在精神宮位的木星影響，工作量堆積如山，每天都需要加班，身體有過勞的傾向，容易萌生辭職的念頭。

感情運方面，在慾望宮位的海王星受到金星影響，與喜歡的人發生親密關係，他卻始終沒有給你一個正式的名份，似乎被對方當成砲友。某些處女座要注意與人之間身體的觸碰，很容易發生性騷擾糾紛。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的水星相位良好，工作狀態恢復正常，許多事務有效率的解決。某些天秤座常常需要與客戶溝通，對方十分認同你的觀點，很快就達成協議、簽署合約。

人際關係方面，金星進入命宮，木星與太陽齊聚人際關係宮位，人緣極佳，遇到任何困難，會有貴人伸出援手幫忙。某些天秤座會收到許多人的餽贈，都是十分昂貴的禮物。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的冥王星受到在人際關係宮位的木星影響，陷入一段三角關係中，自己疑似是不知情的第三者。某些天秤座熱衷於追星，但與別的粉絲容易發生理念上的不合，覺得孤獨。

學業運方面，火星與天王星齊聚學業宮位，與指導者不合，萌生重考或是轉學的想法。還是學生的天秤座，會趁著暑假，把論文、報告趕完，或是把未修完的學分修畢。

天蠍座：

整體運勢

遠行運方面，在遠行宮位的水星相位良好，到外地旅行，行程順利，想去朝聖的景點都能順利抵達，想購買的限定商品也能順利入手。某些天蠍座在這段時間需要出差，可順利將許多任務完成。

工作運佳，木星與太陽齊聚在志業宮位，日蝕能量逼近，會轉職到新的單位，或成為主管職，薪資與待遇都更上一層樓。某些天蠍座目前正在創業階段，業績亮眼，口碑經營得有聲有色。

本週須注意的部分

火星與天王星齊聚在財務宮位，有許多帳單、保險金需要繳納，荷包大失血，生活費用捉襟見肘。有投資習慣的天蠍座，切勿炒短線，也不要玩當沖，容易負債累累。

健康運方面，火星與天王星齊聚疾厄宮位，火氣較大，容易長痘痘或嘴破。並當心病毒感染引發，扁桃腺發炎。注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間需特別注意人身安全。

射手座：

整體運勢

人際關係運勢佳，金星進入人際關係宮位，會有許多交際應酬的邀約，人緣也極佳，甚至會在某些場合結識有好感的對象。某些射手座加入一個團體，會結識有名的人士。

金錢運方面，在金錢宮位的水星相位良好，善用信用卡優惠活動，可買到物超所值的東西，省下不少錢。有投資習慣的射手座，會仔細做功課，研究趨勢，將手上閒置的資金投入市場。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到在人際關係宮位的金星影響，某個朋友對待你的方式很曖昧，使你陷入戀愛的幻覺中，之後卻可能發現，對方對待許多人的方式都是如此，自己不過是他漁網中的其中一個獵物。

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到木星影響，開車經常違規，被開罰單的機率較高，並要當心與人發生行車糾紛，不論是走路或是搭乘大中運輸系統，皆須特別注意安全。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，工作進入收尾階段，工作表現亮眼，收到許多人的稱讚，雖然還是很忙碌，隨著成果的展現，會覺得很有成就感。某些摩羯座正執行一個光鮮亮麗的案件，覺得很愉悅。

感情運方面，水星在感情宮位順行，相位良好，與喜歡的人有很多話題相互交流，相處愉快。單身的摩羯座則會遇到很談得來的對象，兩人的興趣很合得來，不排除進一步交往。

本週須注意的部分

金錢運方面，木星與太陽齊聚財務宮位，日蝕能量又漸漸逼近，會繼承一筆為數不少的資產，或是得到一筆保險理賠。有投資習慣的摩羯座，會重新佈局，將成長有限的資產出脫掉。

健康運方面，木星與太陽齊聚疾厄宮位，日蝕能量又漸漸逼近，代謝能力較差，容易發福，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀千萬不要大意。注意人身安全，以及突發性的疾病。

水瓶座：

整體運勢

遠行運方面，金星進入遠行宮位，選擇入住秘境中昂貴的旅店，享受裡頭高級的設施與服務，身心靈會獲得充分的休息。某些水瓶座則是搭乘郵輪與觀光火車，在輕鬆豪華的氛圍中，慵懶地享受美景。

工作運方面，水星在工作宮位順行，相位良好，許多事務效率加速，進行順利，一掃先前的陰霾。某些水瓶座換新了電子設備，或是善用ＡＩ軟體處理工作，處理許多繁雜問題輕鬆很多。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星受到在命宮的冥王星影響，與現在的交往對象正在試婚階段，在生活中逐漸發現有太多需要磨合的問題，對於是否要繼續發展產生疑慮。

交通運方面，在交通宮位的海王星受到金星影響，到人生地不熟的地方很容易迷路，甚至受困在某個區域不知如何是好。某些水瓶座通勤容易因為坐錯車、轉錯站，嚴重遲到，就連招到的計程車司機都可能是路癡。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，購買飲料會抽中很高的折扣，雖然只省下幾十塊，但中獎的感覺就是很爽。有投資習慣的雙魚座，短線可期，標的有成長時請趕快出脫，獲利積少成多。

工作運方面，木星與太陽齊聚工作宮位，又逢日蝕逼近，工作單位面臨轉換，可能會進入更大的組織服務。某些雙魚座會多一份兼職，增加收入，同時會彰顯你另一種特殊的專業能力。

本週須注意的部分

健康運方面，木星與太陽齊聚健康宮位，又逢日蝕逼近，代謝能力較差，容易發福。注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀千萬不要大意。並注意人身安全，以及突發性的疾病。

感情運方面，在戀愛、娛樂宮位的水星相位良好，與喜歡的人有許多共同的話題交流，相處愉快。某些雙魚座追星的過程認識許多紛絲，一起分享偶像的資訊，感到很快樂。

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