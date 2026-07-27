8月運勢大翻身！「5生肖」終結苦日子 財運、事業迎來大逆轉

熬過上半年的低潮後，8月起運勢將出現明顯轉變。根據「搜狐網」指出，有5個生肖將迎來財運、事業運同步回升，不過好運上門前仍有一些地雷要避開，若能掌握機會、調整心態，就有望擺脫過去的不順，迎接下半年的翻身契機。

屬豬人：別再當老好人 守住福氣才能迎財運

屬豬的人上半年容易因為心軟而吃虧，無論工作、金錢或感情，都習慣替別人付出，卻忽略了自己。8月開始，財運與貴人運將逐漸回升，但也要提防有人借錢不還、同事把雜事推給你，或是不對等的感情關係持續消耗你。學會設下界線、守住時間與荷包，才能真正接住這波好運。

屬蛇人：機會來了 別再猶豫不決

屬蛇的人上半年其實不缺機會，只是容易因為想太多、怕失敗而錯失良機。8月起，事業與偏財運都有明顯提升，投資、副業或合作機會將陸續出現，但若仍習慣拖延、凡事過度考慮，甚至拒絕與他人合作，可能再次與好運擦身而過，把握時機果斷行動，才有望迎來突破。

屬猴人：運勢翻紅 慎防笑裡藏刀的小人

屬猴的人上半年飽受小人影響，工作發展受阻、財運也難以累積。8月開始整體運勢將逐步走揚，不過越是順利，越要提防表面熱情、實則別有用心的人，尤其別輕易透露自己的計畫與想法，以免成果遭人搶走，只要提高警覺、慎選合作對象，就能順利迎來翻身契機。

屬牛人：財運蓄勢待發 關鍵在於願意改變

屬牛的人上半年默默努力，雖然成果總是差臨門一腳，但其實財運與福氣早已慢慢累積。8月起將迎來新的突破契機，不過若仍抗拒改變、只待在舒適圈，或固守舊有做法，容易再次錯過機會。勇於嘗試新方向、拓展人脈，將有望開啟財富大門。

屬龍人：翻身時機將到 先放下阻礙自己的包袱

屬龍的人上半年容易有懷才不遇的感受，不少計畫因資金、人脈或時機不足而停滯。8月開始，行動力與事業運將明顯增強，過去卡關的事情也有望重新啟動。不過，在迎接好運之前，必須先放下過去的包袱與猶豫，調整心態、勇敢跨出第一步，才能真正迎來屬於自己的翻身機會。

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